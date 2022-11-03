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UBA／MVP克服溺水回憶潛水 政大領銜詮釋「絕對可以」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林彥廷克服小時後溺水記憶，到墾丁體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林彥廷克服小時後溺水記憶，到墾丁體驗水肺潛水。圖／大專體總提供

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽以「絕對可以」做為賽事年度精神，搭配前所未有企劃，12位選手挑戰人生清單，由大專體總企劃的6集迷你節目由衛冕軍政大「雄鷹」的大四生林勵、林彥廷擔綱，兩人遠赴墾丁挑戰水肺潛水，林彥廷更克服小時候溺水過往，突破自我。

高中都曾獲得HBL男甲MVP肯定的林勵和林彥廷，遠赴墾丁後壁湖海下悠遊，除林彥廷克服溺水回憶，一直嚮往深潛的林勵也對踏出第一步充滿感動，笑說是「成就解鎖」，十分享受突破自己的成就感。

同樣是大四生，林勵和林彥廷經過潛水挑戰後，更有膽試放眼下階段目標，林勵說： 「像來這趟旅程就是要挑戰自己一樣，不管怎麼被批評和看不起，我會更想證明自己。」

卸下隊長重擔的林彥廷提到，本季衛冕軍課題就是從開季「砍掉重練」， 而自己也必須挺身而出：「前三年心態比較是協助學長，今年就是我的年，把握機會要好好表現，絕對可以做到！」

大專體總今天也預告，後續5集包括文化大學上屆新人后郭虹廷聯手助攻后黃巧鈞，前進宜蘭豆腐岬SUP 及浮潛開闊眼界，另有健行科大劉丞勳、徐宏瑋聯繫「舊鞋救命」，號召全隊當志工到伯利恆倉庫協助整理物資。

UBA兄弟檔高雄師大魏莨哲、台灣師大魏芃禾則是帶爸爸去露營，從搭帳蓬到準備晚餐一手包辦；擁有好歌喉的世新大學簡賀宇和張俊生，不僅挑戰數千萬點閱的熱門金曲，還特別邀請神秘嘉賓指導，首度進到錄音室進行錄唱。

壓軸登場的是台灣科大陳芷英和艾郁婕，兩人攜手一圓跳舞夢，在舞界知名導師、原子少年金星的藍弟帶領下，從基礎律動開始學起，到能發表一段 K-POP 舞蹈，勵志過程也將透過影片呈現給球迷。

今年UBA公開一級賽事由女子組打頭陣，18到20日在成功大學揭開序幕，男一級23日到30日在輔仁大學中美堂開戰，12月2日到9日前進南台灣的義守大學進行第二階段預賽，各階段都開放球迷進場。

林勵（左）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林勵（左）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林勵（左）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林勵（左）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林勵（下）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供
林勵（下）和林彥廷一同體驗水肺潛水。圖／大專體總提供

UBA HBL

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