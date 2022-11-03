PLG／鋼鐵人微電影首播 呂政儒、陳又瑋插花演出 

PLG高雄17直播鋼鐵人去年成軍後，致力於推動「大南方計畫」，盼縮短南北資源差距，為了讓社會大眾重視此議題，鋼鐵人自製策劃出品一部微電影「南孩，回家吧！」，日前已於高雄舉辦小型首映會，邀請鋼鐵雄親與演員、球星一同觀賞，現場不少雄親感動落淚，今天晚上8點正式在官方Youtube頻道上首播。

總經理高景炎表示，這部微電影完全反映出台灣籃球南北發展的現況，希望鋼鐵人的組成能夠改變更多南部孩子的命運，這是屬於高雄的故事，希望能有更多人認同鋼鐵人的理念，加入鋼鐵人的行列。

高雄17直播鋼鐵人去年成軍後，有感於南北籃壇的資源差距越來越大，除了打造一支高雄球隊之外，也希望投注資源在南台灣的基層，為了讓更多領域能關注與響應「大南方計畫」，鋼鐵人耗資自製微電影「南孩，回家吧！」取「男孩」的諧音「南孩」，就是希望喚回北漂的南部小孩回家打拼，鋼鐵人將全力協助。

這部微電影是由年輕導演吳仲鈞操刀，由新銳演員陳穎杰與擁有豐富影集、廣告、MV演出經驗的柯恩擔綱演出，模特兒出身的新生代本土劇小生陳志強有嘎一角，當家球星呂政儒、陳又瑋、總經理高景炎也有嚐鮮「插花」演出，整部戲從策劃、腳本到最後成品共計耗時約三個月時間。

「南孩，回家吧！」的內容是描述著台灣籃球圈「北強南弱」的現況，許多南部的學生球員為了有更好的發展，從小就必須離鄉，與家人分隔兩地，如今職業籃球聯盟誕生，高雄也有17直播鋼鐵人球隊成軍，投入籃球資源與打造舞台，讓南部球員求學及就業多了更多選擇。

高雄17直播鋼鐵人日前舉辦小型的首映會，邀請雄親與演員、球星一同欣賞。導演吳仲鈞表示，很感謝演員與拍攝團隊的配合，劇情與他的現實生活有點雷同，戲中飾演高雄子弟的男主角希望將如願打進高雄職業隊的成績獻給過世的爺爺，他也希望將這部片獻給他剛過世的爺爺。

陳穎杰說，熱愛籃球的他，本來只是男配角，看到腳本之後，他向導演爭取成為男主角，很開心能夠演出這部片。

柯恩表示，他是HBL北部名校松山高中的退休老師，以往學校遇到南部學校，尤其是南北大戰，雖然在賽場上劍拔弩張，但他其實是很尊敬對手，看到鋼鐵人在高雄的付出，他希望能獲得更多迴響。