T1／不怕坐不滿、只怕坐不夠 雲豹獲冠名搶攻親子票房
T1聯盟桃園雲豹隊今天舉行「桃園雲豹x永豐銀行冠名記者會」，宣布新賽季將正式更名為「桃園永豐雲豹職業籃球隊」，並以「園力豹發」We Guts Balls特有種作為今年度口號，誓言在新賽季帶給球迷升級版新風貌。
雲豹在新賽季將主場移至國立體育大學漢堡館，希望持續落實在地化，今天更宣布獲得永豐銀行冠名贊助，將以全新隊名、Logo衝擊每場賽事，永豐銀行總經理蔡瑞庭說：「冠名贊助除了推動國內籃球運動職業化，並且發揮金融行業價值與社會影響力外，更希望讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。」
在今天記者會上，雲豹球團也公布新賽季主視覺和球衣，總經理蘇翊傑表示，球隊今年將主場從中原大學移至可容納1萬5000人的國體大體育館，站在長遠發展的眼光來看，「我們不怕坐不滿，只怕坐不夠。」
今年雲豹主場也推出最親民票價，分別為680元「特種A區」、350元「特種B區」、100元「特種C區」並公佈主場行銷「三大豹點」，包括於主場內常態設置摩天輪、旋轉木馬等巨型「Kid Zone設施」、「包廂Buffet餐區」，搶攻親子票房。
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