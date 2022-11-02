快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

T1／不怕坐不滿、只怕坐不夠 雲豹獲冠名搶攻親子票房

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
永豐銀行將在新賽季冠名桃園雲豹隊，正式更名桃園永豐雲豹職業籃球隊。記者劉肇育／攝影
永豐銀行將在新賽季冠名桃園雲豹隊，正式更名桃園永豐雲豹職業籃球隊。記者劉肇育／攝影

T1聯盟桃園雲豹隊今天舉行「桃園雲豹x永豐銀行冠名記者會」，宣布新賽季將正式更名為「桃園永豐雲豹職業籃球隊」，並以「園力豹發」We Guts Balls特有種作為今年度口號，誓言在新賽季帶給球迷升級版新風貌。

雲豹在新賽季將主場移至國立體育大學漢堡館，希望持續落實在地化，今天更宣布獲得永豐銀行冠名贊助，將以全新隊名、Logo衝擊每場賽事，永豐銀行總經理蔡瑞庭說：「冠名贊助除了推動國內籃球運動職業化，並且發揮金融行業價值與社會影響力外，更希望讓本土球員透過競技開展多元視野，令國內體壇更加發光發熱。」

在今天記者會上，雲豹球團也公布新賽季主視覺和球衣，總經理蘇翊傑表示，球隊今年將主場從中原大學移至可容納1萬5000人的國體大體育館，站在長遠發展的眼光來看，「我們不怕坐不滿，只怕坐不夠。」

今年雲豹主場也推出最親民票價，分別為680元「特種A區」、350元「特種B區」、100元「特種C區」並公佈主場行銷「三大豹點」，包括於主場內常態設置摩天輪、旋轉木馬等巨型「Kid Zone設施」、「包廂Buffet餐區」，搶攻親子票房。

桃園雲豹 T1聯盟 蘇翊傑

延伸閱讀

確保統帥安全 憲兵採購機動指揮車擴充萬鈞車隊

台中市14期重劃區最具生活感地段 票房保證就看這條路

T1聯盟／叫總經理出來打 蘇翊傑宣告復出11月19日首戰

T1聯盟／雲豹與館長品牌合作 電豹女29日擔任一日店長

相關新聞

T1聯盟／蘇翊傑復出陳孝榕有壓力 鄭瑋：體重還不行

T1聯盟桃園永豐雲豹隊今天舉行冠名記者會，為19日登場的新賽季球隊開幕戰暖場，而即將在新賽季重拾球員身分的總經理蘇翊傑也...

T1／不怕坐不滿、只怕坐不夠 雲豹獲冠名搶攻親子票房

T1聯盟桃園雲豹隊今天舉行「桃園雲豹x永豐銀行冠名記者會」，宣布新賽季將正式更名為「桃園永豐雲豹職業籃球隊」，並以「園力...

籃球／國家隊教練帕克不續聘 將與籃協以不同方式合作

中華籃球協會今天發出聲明表示，與合作多年的國家隊外籍總教練帕克達成不續約協議，不過未來仍將會保留雙方繼續合作的機會，希望...

T1聯盟／大勝回歸改披英熊戰袍 讚台啤是強大團隊

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊今天（2日）宣布前PLG新竹街口攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）正式加入，並...

籃球／曾文鼎、吳岱豪代表工會拜會T1 合作獲正面回應

今年4月成立的台北市職業籃球員職業工會，在今天發出聲明指出，昨天由曾文鼎與吳岱豪兩位理監事擔任代表，赴T1聯盟拜會秘書長...

籃球／SBL、WSBL首度合併 明年1月7日開戰

邁入第20屆的SBL和即將進行第18屆的WSBL，將首度合併舉行，新賽季確定明年1月7日在新北市輔仁大學中美堂點燃戰火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。