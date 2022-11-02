快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／大勝回歸改披英熊戰袍 讚台啤是強大團隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台啤英熊宣布簽下前PLG攻城獅洋將大勝。圖／台啤英熊提供
台啤英熊宣布簽下前PLG攻城獅洋將大勝。圖／台啤英熊提供

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊今天（2日）宣布前PLG新竹街口攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）正式加入，並已於昨日抵台後立即投入球隊訓練，可望補上希克斯受傷返美的空缺，為即將迎來的球隊開幕戰奪下勝利。

大勝於PLG首季加盟攻城獅，上場全力以赴的拚戰精神也讓他廣受球迷愛戴。對於重新回到台灣打球，大勝說：「這裡對我來說是個再熟悉不過的地方，我總是接收到來自球迷滿滿的支持及鼓勵，已經迫不及待要上場為球隊拿下勝利。」

而對於台啤英熊以及新隊友們，其實大勝也並不陌生，他表示，「在九太時就曾經與台啤交手過，當時就認為台啤是一支很強大的團隊，很開心可以加入他們並且為了共同的目標努力。」

大勝也特別提到他的母校密西根州立大學就是以綠色為代表色，且學校的口號GO GREEN也與本季台啤英熊「全綠以赴」口號不謀而合，熟悉的綠色也讓他更有家的感覺。本次大勝披上背號13號戰袍，而非台灣球迷所熟悉的22號，大勝也說明13號是他高中首次上場比賽的背號，希望回歸到自己打球的初衷。

對於大勝回歸加入台啤英熊，總教練楊志豪說：「大勝擁有非常好的運動能力，特別是面框攻擊以及鞏固籃板的能力非常出色，相信他在攻守兩端都可以帶給我們更多能量。」

而積極延攬大勝加入的總經理哈孝遠也非常期待，他說：「大勝在比賽中所展現的熱情，以及總是把團隊擺在第一的精神讓我非常印象深刻，對於他的加入感到非常的興奮。」

T1聯盟 台啤

延伸閱讀

溫昇豪專業形象帥出新高度！精準演繹鉅陞建築團隊全進化服務

日職／王柏融等人離隊 火腿罕見出現個位數背號大量空缺

T1聯盟／希克斯膝傷離隊 台啤英熊預告補進人氣球星

MLB／有玻璃人體質！ 洋基希克斯被隊友撞到提前報銷

相關新聞

籃球／國家隊教練帕克不續聘 將與籃協以不同方式合作

中華籃球協會今天發出聲明表示，與合作多年的國家隊外籍總教練帕克達成不續約協議，不過未來仍將會保留雙方繼續合作的機會，希望...

T1聯盟／大勝回歸改披英熊戰袍 讚台啤是強大團隊

T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊今天（2日）宣布前PLG新竹街口攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）正式加入，並...

籃球／曾文鼎、吳岱豪代表工會拜會T1 合作獲正面回應

今年4月成立的台北市職業籃球員職業工會，在今天發出聲明指出，昨天由曾文鼎與吳岱豪兩位理監事擔任代表，赴T1聯盟拜會秘書長...

籃球／SBL、WSBL首度合併 明年1月7日開戰

邁入第20屆的SBL和即將進行第18屆的WSBL，將首度合併舉行，新賽季確定明年1月7日在新北市輔仁大學中美堂點燃戰火。

T1聯盟／特案外籍生白薩 沒意外披太陽戰袍

成為T1聯盟「特案外籍生」的蒙古後衛白薩，T1聯盟新賽季確定披上台中太陽隊戰袍，太陽球團今天宣布，在熱身賽以及跨聯盟交流...

PLG／領航猿座位升級 新賽季門票周末開賣

PLG新賽季本周末點燃戰火，桃園璞園領航猿隊今天宣布第三季主場賽事門票將於11月6日開賣，上季的季票會員將可優先購買季票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。