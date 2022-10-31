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籃球／SBL、WSBL首度合併 明年1月7日開戰
邁入第20屆的SBL和即將進行第18屆的WSBL，將首度合併舉行，新賽季確定明年1月7日在新北市輔仁大學中美堂點燃戰火。
中華籃球協會今天召開SBL暨WSBL球團會議，確認2023年球季相關時程，明年度SBL和WSBL將一同舉行；SBL維持4隊規模，包含上屆冠軍台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒以及新加入的彰化柏力力，WSBL同樣由衛冕軍國泰人壽、台元、台電和中華電信參賽。
籃協宣布，今天會議通過全新賽制，SBL及WSBL例行賽將採用階段賽制，每2循環為一個階段，SBL進行10循環、5個階段，每隊出賽30場；WSBL進行8循環、4個階段，每隊出賽24場。例行賽總成績第4名球隊無緣季後賽，第3名與第2名球隊進行3戰2勝制挑戰賽，勝隊與例行賽龍頭進行5戰3勝制總冠軍賽。
第20屆SBL暨第18屆WSBL目前暫定將前往新北市輔仁大學、新北市板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學和高雄市鳳山體育館等場地進行比賽，這也將是WSBL首度移師雙北市以外的地點進行賽事，籃協預計會安排新竹及彰化兩地賽程，讓各地喜愛女籃的球迷也能就近欣賞各隊球星的精湛球技。
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