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PLG／領航猿球迷會登場 白曜誠化身漩渦鳴人獲好評

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
桃園璞園領航猿四位新人變裝出席與球迷同樂。圖／領航猿提供
桃園璞園領航猿四位新人變裝出席與球迷同樂。圖／領航猿提供

PLG桃園璞園領航猿今天舉行「HELLO橙客」球迷見面會，桃園市體育局局長莊佳佳到場力挺，祝福球員能享受比賽，新賽季球隊有好的發揮，拿下每場勝利；活動開場由Pilots Crew帶來精彩演出，總經理陳信安與總教練卡米諾斯，領軍全體球員出席分享年度目標，此外，今年新人張鎮衙、白曜誠、丁恩迪及林子洧更應景變裝與球迷同樂，迎接即將到來的萬聖節。

桃園市政府與璞園建築團隊合作邁入第七年，「桃園璞園領航猿籃球隊」持續響應桃園市推展全民體育宗旨，落實運動球隊在地化，於休賽季走訪校園，進行巡迴教學，為推廣體育運動而努力，更參與桃園相關影片拍攝，協助桃園市政宣傳及觀光推廣，總經理陳信安說：「感謝市府一直以來的支持，今年球隊整體戰力補強提升，相信在卡總的帶領下，能重返四強。」於球迷會中特別致贈桃園城市版球衣予莊佳佳局長，象徵領航猿將為城市的榮耀奮戰，誓言為桃園拿下總冠軍。

談及今年度目標，總教練卡米諾斯希望，「今年能打出精彩的比賽，讓支持我們的球迷能夠感到驕傲。」接下隊長重任的施晉堯則寫下「HAPPY」說：「去年我們遭遇強襲亂流，未能有好的成果，寫下HAPPY期許開心打球，為每場勝利而開心。」

而副隊長黃泓瀚與關達祐不約而同寫下「享受」、「Enjoy」，承接隊長的開心打球，兩位都希望自己能享受在賽場上的壓力，努力拚戰每一場比賽，迎接每場勝利。

迎接萬聖節的到來，全員登場環節中，4名新秀變裝出席，身穿安娜貝爾裝的林子洧一登場，可愛的笑容搭配長髮、白裙，現場球迷直呼「真是太可愛了」，身材高大的丁恩迪，以一席南瓜裝可愛現身，展現「反差萌」，張鎮衙則持續維持帥氣形象，穿著吸血鬼裝搭配鋒利牙齒，球迷笑言「牙（衙）哥無誤」，最終壓軸由白曜誠扮演自己最愛的火影人者「漩渦鳴人」一角，以一頭金髮近似知名動漫中的「賽亞人」，讓總教練卡米諾斯印象深刻，給予最高分。

除趣味的球員反差形象讓球迷一飽眼福外，更安排橙客同樂會，由全體球員與橙客們近距離互動，其中一道關卡安排總教練卡米諾斯上台擔任答題者，由球員以英文對話挑戰，近期努力學習英文的峻翔一上台，即被學長澎澎欽點打頭陣，一連成功讓卡總猜對三題，最終由學長領軍的「Senior戰隊」打敗洋將及新人組成的「Junior戰隊」，澎澎陳冠全笑說：「學弟們有洋將還輸呀！」

球迷會中領航猿總經理陳信安（右）特別致贈城市版球衣予局長莊佳佳（左），象徵為城市的榮耀奮戰。圖／領航猿提供
球迷會中領航猿總經理陳信安（右）特別致贈城市版球衣予局長莊佳佳（左），象徵為城市的榮耀奮戰。圖／領航猿提供

領航猿 璞園 張鎮衙

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