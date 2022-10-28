SBL／柏力力籃球隊成軍 強調在地化打出激情籃球

即將參加SBL第20季的彰化柏力力籃球隊今日正式成軍，幕後推手的中華民國籃球協會理事長謝典林與柏力力領隊許英傑都強調在地化，也希望讓所有在外的彰化孩子回家打球，總教練吳俊雄則是希望(柏力力)可以成為非常有拚勁，非常有活力的球隊，打出激情籃球。

身兼彰化縣議長的謝典林，在璞園打算專心在PLG，SBL停權兩年時， 協助彰化在地企業柏釧公司接手SBL璞園的9名球員，成立柏力力球隊。

謝典林說：「我們希望這支球隊可以跟在地有更多的連結，例如與彰化各鄉鎮代表隊有些交流，這批球員從去年贏不到十場，到跨聯盟比賽的態度非常積極，雖然他們還不到可以贏很多場的時候，但已經得到大家的認同。」

對於新的SBL第20季，謝典林說：「SBL提供基層球員磨鍊的舞台，希望大學球員畢業後可以在這繼續磨鍊球技，競技運動不能中斷，過去張宗憲從國外回來，因為沒有接上SBL，中斷一年後才回到球場，狀態真的會差很多，我們期待年輕好手繼續在SBL這個舞台發光發熱，也希望他們成熟之後，可以往薪水更高的舞台去走。」

柏力力領隊許英傑說：「籃球在台灣的影響力很大，城市擁有一支球隊也是非常好的精神與文化，我們希望在彰化的年輕人，有支球隊能夠陪伴他們長大，也給旅居外地工作創業，離鄉背景的彰化鄉親有個關懷與支持的對象。」

許英傑說：「球隊的目標第一個就是精神與態度要有，打球每一分每一秒都要當做是最後一分最後一秒，這個精神是我們一定要做到的，第二個目標，球隊這幾個月不斷在做一件事，讓球員感受到各地鄉親的支持，也把球員當成一個同心圓，不斷向外推廣，同時希望今年可以打進季後賽。」

總教練吳俊雄說：「現在球隊整合的狀況還不錯，在跨聯盟比賽的時候，布依德就已經在台灣，當比賽結束後就馬上加入球隊的訓練，他就像是母雞帶小雞，把他自己打球熱情奔放的球風，感染給所有年輕的球員，這適合球隊應該呈現的樣子，希望我們可以成為非常有拚勁，非常有活力的球隊，打出激情籃球。」

布依德說：「來到這個球隊，感覺從教練到球員，每個人都很努力，都想變的更好，我期待自己可以帶來能量與經驗。」

隊長莊又齊說：「之前也體會過學生時期滿場的觀眾，雖然現在有落差，但我覺得有種重新出發的感覺，不用去管外界，自己在球隊內就可以製造出滿場觀眾為我加油的感覺，專注在球場上就好。」

莊又齊是淡水人，先後就讀竹林高中與文化大學，原本生活圈都在雙北，他說：「之前很少來彰化，最多就是來比賽，現在來到彰化後，看到鄉親們的支持，我們真的沒有理由不努力。」

來自彰化伸港，是全隊唯一真正的彰化人，蔣浩偉說：「從同德家商到醒吾科大，離開彰化七年後再度回到家鄉打球，有很熟悉的感覺，不會像高中與大學在外地人生地不熟。」

蔣浩偉說：「以前彰化打球風氣很盛行，不過很少人會想往籃球這條路走，直到我唸大學，才發現有彰化愈來愈多人想要真正的打籃球，不是只是玩球。」

彰化縣議長謝典林。 彰化縣議會提供

彰化縣議長謝典林。 彰化縣議會提供

柏力力籃球隊所屬啦啦隊。 彰化縣議會提供