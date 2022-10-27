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籃球／陸吹捧「貴州KOBE」全球最像 網：本尊會氣暈在天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸吹捧「貴州KOBE」全球最像，遭不少網友打槍。 擷圖自影片
大陸吹捧「貴州KOBE」全球最像，遭不少網友打槍。 擷圖自影片

大陸內地農村最近盛行打籃球運動，利用簡單的場地與非專業的球員對抗，居然能吸引數千人觀戰，形成一股風潮，尤其在貴州地區更為盛行，民眾自帶樓梯、椅子前來觀戰，儼然大型籃球賽會，甚至被陸媒形容為中國農村版的NBA「村BA」。

而這之中，又出現一種怪現象，就是有球員仿效NBA明星，特別是一位名叫「貴州KOBE」的人，被吹捧為全球最像布萊恩(Kobe Bryant)的人，其仿效布萊恩的動作，也頻被瘋傳，但是也遭到不少網友打槍，「Kobe看到這傢伙氣暈在天堂 。」

大陸YT頻道「村BA」，就是大力吹捧「貴州KOBE」，於今天發布的最新視頻，「貴州科比巔峰之作：每個轉身回頭都跟NBA科比一模一樣，讓人產生科比在貴州復活的錯覺。」此視頻一發，也令不少網友昏倒，「科比受到核輻射差不多是這樣。」、「希望有人發起募資，打他一頓，我一定捐錢。」但也不少人直呼「牛B」。

而除了「貴州KOBE」，從該YT頻道中，還出現有「貴州歐尼爾」、「貴州字母哥」、「貴州柯瑞」等人，真的令人哭笑不得。

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