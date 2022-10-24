首屆台灣籃球名人堂入堂慶典儀式盛大舉行 老國手陳祖烈、唐雪舫、荊玲親自出席場面溫馨令人感動

首屆台灣籃球名人堂入堂慶典，於24日(一)在體育署三樓大禮堂盛大舉行，頒發證書給經過嚴謹評審程序出爐的八位台灣籃球界功勳人士， 並由本人或家屬代表今天上台享受最為尊榮的一刻，包括體育署代表簡任視察吳偉銘、體總會長葉政彥、台北市體育局長李再立、奧會副主席陳士魁等重要體壇人士出席見證 ，加上國內籃球界老壯中青少齊聚一堂，場面隆重且溫馨感人。

首屆台灣籃球名人堂入選名單，包括球員類陳祖烈、王毅軍、唐雪舫、荊玲(女)、教練類洪金生、裁判類湯銘新、特殊貢獻類王士選、嚴慶齡等八人，其中在世的老國手91歲唐雪舫、90歲陳祖烈、77歲荊玲親自出席領獎，王毅軍由鄭正男教練代表。

已過世的入堂先輩，洪金生由女兒洪玲瑤代表、湯銘新由女婿管澤仁代表、王士選由兒子王承先代表，嚴慶齡則由裕隆男籃領隊孟慶航出席。

入堂儀式經過精心策畫，現場佈置的富麗堂皇，由資深媒體人馮同瑜及現役國手黃玲娟主持，邀請八位授獎者及代表坐在台上，接受各界的表揚，台灣籃球名人堂協會理事長王信良，以感謝的心意迎接，致辭表示，藉由表揚這些台灣籃球前輩的活動，來喚起年輕人對台灣籃球歷史的興趣並共同探討。

現場坐滿台灣各界籃球相關人士，包括名人堂協會榮譽理事長吳經國、P聯盟執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、台北市職業籃球員職業工會理事長楊敬敏、籃協秘書長李雲翔、以及國泰女籃、文化大學籃球隊球員等在場，當開始播放八位入堂者事蹟影片，均是得之不易的影像及資料，引起現場如雷掌聲。

頒獎的一刻場面感人，特別陳祖烈、唐雪舫一一上台致辭，特別自美返國的荊玲，穿著粉紅色旗袍出席領獎，她表示，這件旗袍具有52年歷史，是當年女籃隊會見重要人士的隊服，隨即引起現場的歡呼。 於代表父親洪金生領獎的洪鈴瑤教練則是哽咽述說父親的事蹟。

最後所有得獎者合影，留下珍貴的一刻，期待明年第二屆名人堂儀式的到來。