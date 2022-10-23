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PLG／兩年前就鎖定「特壞」 林冠綸：他比辛特力強

聯合報／ 記者曾思儒／新竹即時報導
攻城獅隊新洋將特壞今天在球隊誓師大會首度正式亮相。圖／攻城獅隊提供
攻城獅隊新洋將特壞今天在球隊誓師大會首度正式亮相。圖／攻城獅隊提供

新竹街口攻城獅隊2天前才宣布簽下新洋將特壞（Terrico White），今天新成員就和團隊一起在誓師大會亮相，剛和攻城獅續約3年的總教練林冠綸自信說，新外援能力甚至超越連兩年拿下總冠軍賽MVP的衛冕軍台北富邦勇士隊洋將辛特力（Mike Singletary）。

「我第一年就有想找他（特壞），那時他還在澳洲，各國搶他搶很凶，今年是很有緣份。」林冠綸透露，早在2年前就接觸過特壞，今年終於有機會合作，和球隊另外3名洋將辛巴（Sim Bhullar）、「新台灣人」阿提諾（William Artino）和班尼特（Anthony Bennett）可以有更多變化搭配。

林冠綸形容說，新成員風格不像上季的法獅（Nick Faust），「他比較像辛特力，甚至等級更高。」

林冠綸解釋，特壞除有外線能力，進攻手段也多，加上有NBA發展聯盟和各國征戰資歷，相信對球隊有很大加分效果。

特壞上賽季於波多黎各職籃征戰，繳出場均17.7分、5.6籃板、3助攻成績，他也曾在KBL韓國職籃總冠軍系列賽拿下場均25分、5.3籃板、7.5助攻，奪下總冠軍賽MVP，2019年也在NBL澳洲職籃中幫助伯斯野貓奪冠，且再度拿下總冠軍賽MVP。

新成員資歷顯赫，林冠綸說：「他才剛來，下禮拜會加入練球。不擔心他的能力，就等他體力調回來。」

今天和新隊友一起參加誓師大會，特壞笑說目前為止很喜歡台灣的一切，新球季目標就是保持健康且幫助球隊贏球；不認識辛特力的他無從和PLG總冠軍賽MVP比較，但會用實力說話，去證明教頭林冠綸說法。

攻城獅當家球星高國豪也很期待和特壞合作，他透露知道特壞要加盟後就有去搜尋新隊友影片，特壞來台後彼此也有聊天交流，高國豪說：「我看過他精華，應該比辛特力強，他站出來就有滿滿能量和霸氣，是不同的水準，很期待和他合作。」

林冠綸 攻城獅 高國豪

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