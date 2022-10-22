快訊

增153例中重症、52死 20多歲男染疫敗血性休克3天亡

本土+3萬5601 境外53例 52死 8縣市增破千例

談黃義交有志難伸 宋楚瑜聽到消息痛哭失聲 避談黃珊珊

UBA／健行慶建隊10周年 劉孟竹目標再拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
健行籃球隊畢業生和總教練劉孟竹合影。記者曾思儒／攝影
健行籃球隊畢業生和總教練劉孟竹合影。記者曾思儒／攝影

105到108學年間拿下3座UBA公開男一級金盃的健行科大籃球隊，今年邁入創隊10周年，歷屆校友今天校慶幾乎都「回娘家」，球隊嶄新的休息室也在上月落成，教頭劉孟竹喊出拚冠目標，立誓為球隊和學校再添榮耀。

今天包括黃泓瀚、簡祐哲、石博恩、朱雲豪、謝亞軒、劉人豪和今年剛投入職籃的新秀陳范柏彥、簡廷兆、谷毛唯嘉和高承恩等，今天都回到健行，劉孟竹有感而發說：「健行各校友在職業舞台都有發展，身為教練很開心。」

石博恩是健行首位外籍生，也開啟了UBA引進外籍生的風潮。劉孟竹提到，就現在UBA生態，現在內線都是外援為主，上季健行雖打下季軍，但在小巨蛋的兩場球，籃板落後將近60顆，今年特別找來兩名2公尺以上的外籍生恩洋和史密斯，補強去年最缺的內線戰力。

來自巴哈馬的史密斯身高203公分，來自南蘇丹的恩洋也有213公分，劉孟竹表示111學年將讓兩名新成員輪替上場，搭配高錦瑋和丁冠皓領軍的本土，劉孟竹說：「兩年沒拿冠軍了，今年10周年，目標就是把冠軍拿回來！」

111學年UBA賽程將有一部分在健行舉行，高一就有來健行移地訓練的後衛高錦瑋，今年升上大四，還是首度要在主場迎接UBA賽程，「從沒打過，很興奮！」

高錦瑋提到，今年球隊以挑戰者身分爭取UBA金盃，有信心憾動政治大學的霸業；他認為政大雖有號稱「最強外籍生」莫巴耶，但仍有許多本土，一定有對策能攻破。

健行嶄新的休息室上月才剛落成，高錦瑋的位置就在兩名新外籍生旁，他透露自己對英文有興趣，可以和新成員聊天溝通，現在恩洋和史密斯也已漸漸融入，可以和隊友們聊天互動。

健行新休息室除有三座沙發，每名球員也各有寬敞的專屬置物櫃，規格直比職業球隊，暑假入選中華培訓隊的丁冠皓笑說，從大二就聽說休息室要改造，「終於在大四等到了，很豪華！」

健行新休息室剛落成。記者曾思儒／攝影
健行新休息室剛落成。記者曾思儒／攝影
健行科大董事長彭壽春（中）和校長李大偉（左）籃球隊總教練劉孟竹合影。記者曾思儒／攝影
健行科大董事長彭壽春（中）和校長李大偉（左）籃球隊總教練劉孟竹合影。記者曾思儒／攝影
健行新休息室剛落成。記者曾思儒／攝影
健行新休息室剛落成。記者曾思儒／攝影
健行籃球隊在校生和校友大合照。記者曾思儒／攝影
健行籃球隊在校生和校友大合照。記者曾思儒／攝影

UBA 陳范柏彥 謝亞軒

延伸閱讀

T1聯盟／呂濟而十字韌帶斷裂 新賽季恐報銷

花豹情侶準備色色..羚羊突亂入！吃貨公豹「超直男反應」秒放生女友網笑翻

NBA／格林出拳影片遭公開 史密斯不解為何猛批外流者

NFL／拿出先發水準 海鷹四分衛史密斯迎接生涯年

相關新聞

UBA／健行慶建隊10周年 劉孟竹目標再拚冠

105到108學年間拿下3座UBA公開男一級金盃的健行科大籃球隊，今年邁入創隊10周年，歷屆校友今天校慶幾乎都「回娘家」...

籃球／首屆台灣名人堂8人入堂 24日慶典黃鈴娟扛主持棒

首屆台灣籃球名人堂入堂慶典，將於24日在體育署三樓大禮堂舉行，頒發證書予陳祖烈、王毅軍、唐雪舫、荊玲（女）、洪金生、湯銘...

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

中國自媒體「導演我躺哪_basketball」爆料林書豪將返台加盟P. League+高雄鋼鐵人引發台灣籃壇熱議，不過林書豪稍早立刻在微博發文否認此事，重申自己仍是廣州龍獅的一員。 林書豪稍早在

PLG／林書豪CBA遭棄用 國王表態盡力爭取兄弟連線

目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，球隊回...

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 陸媒爆料：即將加盟高雄鋼鐵人

林書豪本季轉戰CBA廣州龍獅隊表現悽慘，上場比賽更是直接被冷凍未上場，中國自媒體今天爆料，林書豪即將離開CBA，返台加盟P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，此消息尚未得到證實，但已引起熱議。 近4

PLG／砍將「特壞」正式加盟 攻城獅4洋將迎新賽季

PLG新竹街口攻城獅於今天宣佈洋將特壞（Terrico White）正式加盟，成為本季第4位洋將，特壞上賽季於波多黎各職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。