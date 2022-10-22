UBA／健行慶建隊10周年 劉孟竹目標再拚冠

105到108學年間拿下3座UBA公開男一級金盃的健行科大籃球隊，今年邁入創隊10周年，歷屆校友今天校慶幾乎都「回娘家」，球隊嶄新的休息室也在上月落成，教頭劉孟竹喊出拚冠目標，立誓為球隊和學校再添榮耀。

今天包括黃泓瀚、簡祐哲、石博恩、朱雲豪、謝亞軒、劉人豪和今年剛投入職籃的新秀陳范柏彥、簡廷兆、谷毛唯嘉和高承恩等，今天都回到健行，劉孟竹有感而發說：「健行各校友在職業舞台都有發展，身為教練很開心。」

石博恩是健行首位外籍生，也開啟了UBA引進外籍生的風潮。劉孟竹提到，就現在UBA生態，現在內線都是外援為主，上季健行雖打下季軍，但在小巨蛋的兩場球，籃板落後將近60顆，今年特別找來兩名2公尺以上的外籍生恩洋和史密斯，補強去年最缺的內線戰力。

來自巴哈馬的史密斯身高203公分，來自南蘇丹的恩洋也有213公分，劉孟竹表示111學年將讓兩名新成員輪替上場，搭配高錦瑋和丁冠皓領軍的本土，劉孟竹說：「兩年沒拿冠軍了，今年10周年，目標就是把冠軍拿回來！」

111學年UBA賽程將有一部分在健行舉行，高一就有來健行移地訓練的後衛高錦瑋，今年升上大四，還是首度要在主場迎接UBA賽程，「從沒打過，很興奮！」

高錦瑋提到，今年球隊以挑戰者身分爭取UBA金盃，有信心憾動政治大學的霸業；他認為政大雖有號稱「最強外籍生」莫巴耶，但仍有許多本土，一定有對策能攻破。

健行嶄新的休息室上月才剛落成，高錦瑋的位置就在兩名新外籍生旁，他透露自己對英文有興趣，可以和新成員聊天溝通，現在恩洋和史密斯也已漸漸融入，可以和隊友們聊天互動。