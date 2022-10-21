籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

中國自媒體「導演我躺哪_basketball」爆料林書豪將返台加盟P. League+高雄鋼鐵人引發台灣籃壇熱議，不過林書豪稍早立刻在微博發文否認此事，重申自己仍是廣州龍獅的一員。

林書豪稍早在微博發文，間接否認此項傳言，他表示，「作為一名職業球員，我每天都會全力以赴訓練。不管站在場上還是坐在場下，我現在唯一要做的就是盡我所能幫助我的球隊，和我的教練、隊友一起戰鬥。廣州龍獅」。

林書豪上賽季場均13.4分、4.7助攻、3.6籃板，表現持續下滑，直到上個月才確定新賽季將加盟廣州龍獅。沒想到他開季以來表現低迷，上場時間銳減，上一場比賽甚至完全沒上場，才讓回台謠言甚囂塵上。