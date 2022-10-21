快訊

限空令再擴大！收盤跌幅逾3.5% 次日限制平盤下放空

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

U23世界盃／日贏韓成大利空 中華隊想爭冠只剩一條路

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪微博曬出全隊合照。 圖擷自林書豪微博
林書豪微博曬出全隊合照。 圖擷自林書豪微博

中國自媒體「導演我躺哪_basketball」爆料林書豪將返台加盟P. League+高雄鋼鐵人引發台灣籃壇熱議，不過林書豪稍早立刻在微博發文否認此事，重申自己仍是廣州龍獅的一員。

林書豪稍早在微博發文，間接否認此項傳言，他表示，「作為一名職業球員，我每天都會全力以赴訓練。不管站在場上還是坐在場下，我現在唯一要做的就是盡我所能幫助我的球隊，和我的教練、隊友一起戰鬥。廣州龍獅」。

林書豪上賽季場均13.4分、4.7助攻、3.6籃板，表現持續下滑，直到上個月才確定新賽季將加盟廣州龍獅。沒想到他開季以來表現低迷，上場時間銳減，上一場比賽甚至完全沒上場，才讓回台謠言甚囂塵上。

相關新聞

籃球／打臉轉戰台灣說法 林書豪微博：仍是廣州龍獅球員

中國自媒體「導演我躺哪_basketball」爆料林書豪將返台加盟P. League+高雄鋼鐵人引發台灣籃壇熱議，不過林書豪稍早立刻在微博發文否認此事，重申自己仍是廣州龍獅的一員。 林書豪稍早在

PLG／林書豪CBA遭棄用 國王表態盡力爭取兄弟連線

目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，球隊回...

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 陸媒爆料：即將加盟高雄鋼鐵人

林書豪本季轉戰CBA廣州龍獅隊表現悽慘，上場比賽更是直接被冷凍未上場，中國自媒體今天爆料，林書豪即將離開CBA，返台加盟P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，此消息尚未得到證實，但已引起熱議。 近4

PLG／砍將「特壞」正式加盟 攻城獅4洋將迎新賽季

PLG新竹街口攻城獅於今天宣佈洋將特壞（Terrico White）正式加盟，成為本季第4位洋將，特壞上賽季於波多黎各職...

T1聯盟／海神主場門票開賣 首辦高雄日連結在地球迷

T1聯盟衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊，2022到23年球季主場例行賽門票今天在FamiTicket購票網全面開賣，球團除...

T1聯盟／特攻開幕戰MC HotDog開唱 將設立特攻應援團

新北中信特攻將於29日在「特務基地」新莊體育館舉行T1聯盟開幕戰，開幕戰將由「華語嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。