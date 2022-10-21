快訊

幫赴日民眾付PCR費用？指揮中心驚吐「已跟高端聯繫朝這規畫」

重考多次終於合格了！真子公主夫婿小室圭考上紐約律師

PLG／林書豪CBA遭棄用 國王表態盡力爭取兄弟連線

中央社／ 台北21日電
新國王爭取林書豪(左)，打造兄弟連線。 聯合報系資料照
新國王爭取林書豪(左)，打造兄弟連線。 聯合報系資料照

目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，球隊回應不予評論；新北國王則表態會盡力爭取。

林書豪本季加盟廣州龍獅，和台灣男籃主控陳盈駿成為隊友，不過林書豪本季僅出賽3場，且場均上場時間僅9.3分鐘，可繳出4分、0.7籃板、0.3助攻，場均失誤則高達1.3次，而投籃命中率為38.5%。

事實上，今年季前P. LEAGUE+就有不少球團有意爭取林書豪，高雄17直播鋼鐵人就是其中之一，不過當時卡在林書豪鉅額的球鞋代言合約，因此最後未能成行。

如今林書豪在CBA（中國男子職業籃球聯賽）發展受限，中國媒體則爆料他將轉戰PLG鋼鐵人，不過球團僅簡單回應，強調林書豪目前合約所屬於中國CBA，鋼鐵人球團對於今天外界消息不予評論。

另一方面，PLG的新北國王今年季外透過交易，從台北富邦勇士換來台裔控衛林書緯，而之前林書豪就曾表明，希望能與弟弟在同個球隊聯手效力，因此「豪小子」若要離開CBA（中國男子職業籃球聯賽），國王也將成為有力的競爭者。

新北國王總經理毛加恩表示，林書豪本季在CBA發展並不順遂，他有看到報導，也知道外傳林書豪有可能離開CBA，他強調：「我想台灣應該沒有任何一支球隊，會排斥網羅林書豪的可能性，我們當然也不例外，如果他想來台灣打球，我們很歡迎，也會盡力去爭取。」

延伸閱讀

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 陸媒爆料：即將加盟高雄鋼鐵人

NBA／樂見波爾獲新合約 林書豪發IG挺發展聯盟戰友

CBA／陳盈駿砍31分奪賽季首勝 林書豪僅上場4分鐘得2分

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」 林書豪憶收女球迷內衣

相關新聞

PLG／林書豪CBA遭棄用 國王表態盡力爭取兄弟連線

目前效力CBA廣州龍獅的台裔前NBA球星林書豪，本季未獲得球團重用，中國媒體爆料他將轉戰PLG高雄17直播鋼鐵人，球隊回...

籃球／林書豪遭CBA球隊冷凍 陸媒爆料：即將加盟高雄鋼鐵人

林書豪本季轉戰CBA廣州龍獅隊表現悽慘，上場比賽更是直接被冷凍未上場，中國自媒體今天爆料，林書豪即將離開CBA，返台加盟P. LEAGUE+的高雄鋼鐵人，此消息尚未得到證實，但已引起熱議。 近4

PLG／砍將「特壞」正式加盟 攻城獅4洋將迎新賽季

PLG新竹街口攻城獅於今天宣佈洋將特壞（Terrico White）正式加盟，成為本季第4位洋將，特壞上賽季於波多黎各職...

T1聯盟／海神主場門票開賣 首辦高雄日連結在地球迷

T1聯盟衛冕軍高雄全家海神職業籃球隊，2022到23年球季主場例行賽門票今天在FamiTicket購票網全面開賣，球團除...

T1聯盟／特攻開幕戰MC HotDog開唱 將設立特攻應援團

新北中信特攻將於29日在「特務基地」新莊體育館舉行T1聯盟開幕戰，開幕戰將由「華語嘻哈教父」MC HotDog熱狗擔任賽...

HBL／資格賽明花蓮登場 參賽隊伍創新猷

111年HBL和JHBL甲級資格賽明天登場，高、國中男女4組合計77隊齊聚花蓮，含7張新面孔，爭取寶貴的預賽門票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。