T1聯盟／呂濟而十字韌帶斷裂 新賽季恐報銷
T1聯盟新賽季將於下周六點燃戰火，但台南台鋼獵鷹隊熱身賽卻折損一員大將，後衛呂濟而第2場熱身賽因膝傷退場，初步診斷是右膝韌帶斷裂，今天進一步檢查出爐，確認呂濟而右膝十字韌帶斷裂，新賽季恐整季報銷。
獵鷹上季戰績在T1聯盟6隊敬陪末座，休賽季期間大補強，上月跨聯盟籃球邀請賽也一路打進4強，展現不同氣象，不料還沒開季就傳出傷情，讓總教練劉孟竹十分頭痛。
「上星期六送濟而到台北醫院急診，前面（膝蓋）有瘀血，照不出來，今天確定（十字韌帶）斷了。」劉孟竹語氣沉重說，還要和防護員詢問才會知道可能的復健期長度，球隊也已安排十字韌帶手術的權威醫生照顧呂濟而，但就十字韌帶斷裂的傷勢來說，呂濟而第二季要出賽「應該沒辦法」。
呂濟而上季季中從新北中信特攻隊被交易到獵鷹就成重點戰力，劉孟竹坦言，少了呂濟而對球隊影響頗大，「他今年因谷毛（唯嘉）和（李）漢昇來，可以專職在二號位，不能打對我們戰力上是很大損失。」
「先發板凳的輪替少了一個即戰力，現在的狀況，本土可能要更『給力』一點，也要再看看第三類（亞洲外援）貝爾飛特的狀況。」直喊頭動的劉孟竹提到，球隊的先發陣容還沒定案，現在發生呂濟而成傷兵狀況，雖遺憾但也只能面對，看如何把對球隊的傷害降到最低。
T1聯盟新賽季29日點燃戰火，獵鷹首戰將於30日作客新莊體育館出戰特攻，11月12日迎接主場開幕戰。
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