快訊

獨／百貨錯愕！童裝業績王「WHY AND 1/2」 證實明年結束營業

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

T1聯盟／呂濟而十字韌帶斷裂 新賽季恐報銷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台南台鋼獵鷹隊後衛呂濟而（右）熱身賽成傷兵，右膝十字韌帶確定斷裂。圖／獵鷹隊提供
台南台鋼獵鷹隊後衛呂濟而（右）熱身賽成傷兵，右膝十字韌帶確定斷裂。圖／獵鷹隊提供

T1聯盟新賽季將於下周六點燃戰火，但台南台鋼獵鷹隊熱身賽卻折損一員大將，後衛呂濟而第2場熱身賽因膝傷退場，初步診斷是右膝韌帶斷裂，今天進一步檢查出爐，確認呂濟而右膝十字韌帶斷裂，新賽季恐整季報銷。

獵鷹上季戰績在T1聯盟6隊敬陪末座，休賽季期間大補強，上月跨聯盟籃球邀請賽也一路打進4強，展現不同氣象，不料還沒開季就傳出傷情，讓總教練劉孟竹十分頭痛。

「上星期六送濟而到台北醫院急診，前面（膝蓋）有瘀血，照不出來，今天確定（十字韌帶）斷了。」劉孟竹語氣沉重說，還要和防護員詢問才會知道可能的復健期長度，球隊也已安排十字韌帶手術的權威醫生照顧呂濟而，但就十字韌帶斷裂的傷勢來說，呂濟而第二季要出賽「應該沒辦法」。

呂濟而上季季中從新北中信特攻隊被交易到獵鷹就成重點戰力，劉孟竹坦言，少了呂濟而對球隊影響頗大，「他今年因谷毛（唯嘉）和（李）漢昇來，可以專職在二號位，不能打對我們戰力上是很大損失。」

「先發板凳的輪替少了一個即戰力，現在的狀況，本土可能要更『給力』一點，也要再看看第三類（亞洲外援）貝爾飛特的狀況。」直喊頭動的劉孟竹提到，球隊的先發陣容還沒定案，現在發生呂濟而成傷兵狀況，雖遺憾但也只能面對，看如何把對球隊的傷害降到最低。

T1聯盟新賽季29日點燃戰火，獵鷹首戰將於30日作客新莊體育館出戰特攻，11月12日迎接主場開幕戰。

T1聯盟 特攻

延伸閱讀

T1聯盟／雲豹威廉斯化身台籃「爆鞋哥」 熱身賽狂砍21分

T1聯盟／布朗狂飆10三分彈 獵鷹逆轉台啤英熊收2連勝

登峰造極／「上古神獸」切磋 全明星陣容吸睛

T1聯盟／林庭謙大力推薦前隊友 獵鷹第3位洋將愛德華加盟

相關新聞

T1聯盟／呂濟而十字韌帶斷裂 新賽季恐報銷

T1聯盟新賽季將於下周六點燃戰火，但台南台鋼獵鷹隊熱身賽卻折損一員大將，後衛呂濟而第2場熱身賽因膝傷退場，初步診斷是右膝...

T1聯盟／王皓吉回歸SBL 台啤目標兩聯盟雙冠

明天將舉行開季記者會的T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊，今天先宣布本土球員異動，前鋒王皓吉將回歸SBL台灣啤酒籃球隊，強化...

T1聯盟／海神開胡 于煥亞：再1冠

T1聯盟29日舉行新球季開幕戰，衛冕軍高雄全家海神隊昨天熱身賽最終日拿台中葳格太陽隊開刀，全員都有得分貢獻下以93：62...

T1聯盟／首戰「被上課」求饒 陳孝榕調整轟新高

T1聯盟首場熱身賽發生11次失誤，桃園雲豹隊菜鳥後衛陳孝榕今天表現脫胎換骨，除攻下全場本土最高的20分還有7籃板、5助攻...

T1聯盟／首節轟33分 英熊退雲豹開胡

T1聯盟熱身賽最終戰今晚登場，上月底跨聯盟邀請賽全勝封王的台啤英熊隊首節就轟下33分，一路領先下以106：90擊敗桃園雲...

3對3／奧運資格賽經驗幫忙 林仙芳率隊前進世界盃

因疫情停辦3年，重新回歸的U17 3對3亞洲盃籃賽今天在馬來西亞吉隆坡落幕，中華男、女籃隊雙雙打進季軍戰，最終戰不約而同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。