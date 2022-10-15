T1聯盟／雙後衛失誤過多 雲豹熱身賽首戰不敵中信

桃園雲豹職業籃球隊今天(15日)在季前熱身賽首戰面對新北中信特攻，全場投籃命中率手感冰冷，2分、3分球命中率僅3成，反觀對手則分別有5成、4成之命中率，外加雙後衛失誤高達21次，最終以72比115吞敗，總教練劉嘉發表示，兩名後衛失誤導致整體球隊節奏混亂，希望經由此役讓球員們獲得經驗並快速成長。

雲豹上半場未能展現團隊應有球風，加上投籃命中率不佳，半場結束以20分落後；易籃再戰後儘管第四節不斷在外線開火，仍無力有效追分，加上中信進攻火力十足持續擴大比分差距而落敗。

上月所結束的跨聯盟賽，雲豹同樣以大比分敗給中信，此戰全隊只有羅振峰、曾品富、鄭瑋、洋將拉佩塔(Adam Lapeta)4人得分上雙，劉嘉發說：「與上次跨聯盟賽對中信相比，這場對手在防守端強度變更大，我們的球員在進攻上都太溫柔，頻頻發生失誤，表現無法發揮，這是主要發生的問題，而且兩名後衛鄭瑋、陳孝榕總共發生21次失誤，希望球員們藉此快速成長，明天的比賽將這些問題解決。」

因傷在跨聯盟賽掛免戰牌的羅振峰，今天回歸就攻下14分，他表示，跨聯盟賽因傷沒打，重返球場後很興奮，但心態上有點太急，自己需要再更冷靜，減少失誤、提升命中率且多嘗試出手。明天雲豹將在晚間6點迎戰台灣啤酒英熊，團隊將會全力以赴，在熱身賽爭取佳績。