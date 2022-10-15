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T1聯盟／中信特攻快打部隊轟炸 熱身賽輕取雲豹

中央社／ 台北15日電
新北特攻以115比72輕取桃園雲豹，在T1熱身賽開出2連勝。 截圖自中信特攻粉絲團
新北特攻以115比72輕取桃園雲豹，在T1熱身賽開出2連勝。 截圖自中信特攻粉絲團

新北中信特攻今天展現「快打部隊」本色，全場團隊合力演出31次抄截，靠著流暢攻守轉換與優異外線火力打爆對手，終場以115比72輕取桃園雲豹，在T1熱身賽開出2連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天在新莊體育館進行第2天熱身賽，聯盟中6支球隊將輪流亮相，透過比賽磨合備戰月底開打的全新賽季。

上季在4強鎩羽的新北中信特攻，本季招兵買馬捲土重來，上個月先在跨聯盟籃球邀請賽拿下亞軍，在昨天熱身賽首役又以1分之差，險勝上季T1總冠軍高雄全家海神，替即將開打的新賽季打出奪冠行情和聲勢。

主場應戰的特攻，今天13名球員輪番上陣，共有12人有得分進帳，且團隊累計演出31次團隊抄截，頻頻靠著攻守轉換搶分，加上旺盛的團隊三分火力護航，全隊累計39投16中，命中率達41%，也是得以持續拉開比分的關鍵。

上季聯盟最佳防守球員、特攻後衛林秉聖，金天攻下13分、5抄截與4助攻。他表示，球隊的特色就是快和防守，團隊可以合力締造31次抄截，不外就是提前預測和判斷，「我們球隊屬於年輕的球隊，所以每個人的腳程和拚勁都十足」。

昨天與海神之戰打到最後一分鐘才分出勝負，今天則是早早底定戰局，林秉聖表示，目前只是熱身賽，賽季還沒真正開打，因此教練團仍在嘗試各種組合和搭配。不過，他也透露，與自家歐洲外援合作起來的感覺很舒服，打起來的感覺也很棒。

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