CBA／陳盈駿砍31分奪賽季首勝 林書豪僅上場4分鐘得2分
效力中國CBA廣州龍獅隊的台灣好手陳盈駿，今天一掃開幕戰落敗陰霾，砍下全場最高的31分，幫助球隊以106：98擊敗四川金強藍鯨，隊友林書豪仍從替補出發，只得到2分。
陳盈駿首節表現就相當強勢攻下到11分，第三節陳盈駿再度砍下11分，第四節也有關鍵進球演出。陳盈駿全場18投12中，三分球4投2中，得到31分，傳出8助攻、4籃板，4抄截，不過也出現6次失誤。
林書豪開幕戰上場13分鐘，6投2中，拿下6分，本場僅上場4分鐘，2投1中得到2分，另外有1籃板、1助攻，2失誤。
廣州龍獅開幕戰以59：80慘敗青島國信，今天陳盈駿率隊拿到新賽季首勝。
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