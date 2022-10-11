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PLG／東超賽事延期 勇士送走亞洲外援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士和菲律賓裔美籍的巴爾菲特結束合作關係。圖／勇士提供
勇士和菲律賓裔美籍的巴爾菲特結束合作關係。圖／勇士提供

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天宣布，因東亞超級聯賽（East Asia Super League）賽事延期，亞洲外援巴爾菲特（Sedrick Barefield）正式離隊。

勇士9月初簽下菲律賓裔美籍的巴爾菲特，原設定將以亞洲外援身分出戰東亞超級聯賽賽事，但因受到亞洲地區新一輪新冠肺炎疫情影響，東亞超級聯賽上月26日公告，首賽季賽制調整為邀請賽會制，預計2023年初舉行。

東超賽事改變後，勇士與巴爾菲特雙方協議也取得共識，巴爾菲特今天將離隊，另尋其他機會，勇士球團也祝福巴爾菲特未來職業生涯一切順遂。

PLG剛結束為期3天的熱身賽，新賽季將於11月5日登場，開幕戰就是由尋求3連霸的勇士在主場台北和平籃球館迎戰新竹街口攻城獅，重演上賽季的總冠軍賽對決戲碼。

富邦勇士 PLG

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