PLG／勇士破百連勝 卻傷選秀榜眼陳范柏彥

PLG新賽季將挑戰3連霸的台北富邦勇士隊，熱身賽有好的起步，昨天首日奪勝外，今天再以114：99擊敗新北國王隊，收下2連勝，不過今年選秀會「榜眼」陳范柏彥卻成傷兵。

熱身賽執掌兵符的勇士教練吳永仁表示，新洋將強森是37歲老將，經驗很好，和團隊也一起練球超過兩周，和球隊磨合狀況不錯，「之後會看對手是什麼隊形，看用洋將做什麼應對。」

熱身賽首度亮相的國王，今天包括「阿美戰士」楊敬敏、「新台灣人」戴維斯都沒上陣，但在新人李威廷和簡祐哲外線發揮下，開賽就打出8：0攻勢；李威廷前5分鐘更是3投俱中攻下8分，助隊取得兩位數領先。

國王新洋將強森第二節連3波演出灌籃秀，助隊半場追到45：46；第三節勇士以75：71反超，加上國王第四節僅拿17分，最終勇士就以連兩場破百的分數迎接連勝。

勇士新人陳范柏彥昨天被勇士教練許晉哲批說「不知在幹嘛」，今天遠投近切攻下18分，但第四節2分51秒卻在進球後落地時扭到右腳踝，提前退場。

勇士教練吳永仁提到，許晉哲對陳范柏彥求好心切，用字較嚴厲，不過平時訓練老經驗的球員如蔡文誠也會給許多「強度」，垃圾話也沒少，今天陳范柏彥就有不錯表現，只可惜成傷兵，希望狀況沒有大礙。

國王和勇士季外進行交易，國王將張文平和洪楷傑交易到勇士，換來林書緯，今天張文平和洪楷傑也首度碰上老東家，張文平賽後還和國王老戰友牧倫斯打鬧，展現好交情。