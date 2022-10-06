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PLG／找體能教練自我投資 陳昱瑞揮別骨折陰霾

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
陳昱瑞上季右手骨折成傷兵，新賽季期待回歸有好表現。圖／領航猿隊提供
陳昱瑞上季右手骨折成傷兵，新賽季期待回歸有好表現。圖／領航猿隊提供

今年4月比賽中造成右手骨折，桃園璞園領航猿隊後衛陳昱瑞走過漫長復健路，8月回歸訓練後卻又在上月初確診新冠肺炎，但他正向面對各種挑戰，對下月正式登場的新賽季充滿期待。

上賽季提前報銷，陳昱瑞就開始養傷，7月骨頭雖癒合，但扭傷的韌帶還沒完全復原，目前仍持續復健，自評目前身體狀況約恢復到7成左右。

「我8月就回來練球，但沒做身體對抗，9月初確診又缺席兩周，現在還在調整。」傷到慣用右手的陳昱瑞坦言，剛回歸時連完成投籃動作都還會有些不舒服，現在肌力慢慢恢復，已經比較適應，周末登場的熱身賽就能先檢視實戰狀況。

上季沒能健康完賽，陳昱瑞心態正面，「運動員說少有傷，我在台銀隊幾乎沒缺席比賽，今年來這邊（PLG），一方面比賽強度高，運氣也差一點，不過受傷也不是壞事，去年狀況也不是很好，（受傷後）更多時間在場下，觀察隊友習性，對我也滿有幫助。」

陳昱瑞原本就有自己找體能教練，受傷後對復健、放鬆更加重視，「就當是對自己的投資。」就像領航猿今年補進4名新人，加上交易來成力煥，陳昱瑞形容球隊可用之兵「非常多」，出賽時間勢必受影響，但職業運動就是用實力說話，自己也有身為職業球員的認知。

「上場時間一定多少會減少，不過以球隊勝利為第一優先。」去年領航猿戰績墊底，重返季後賽是今年首要任務，陳昱瑞說：「上場不管是誰，就把教練交代的東西做好，有機會就把握好機會，好的球隊就是能每場能有人跳出來，還是滿期待新賽季。」

陳昱瑞上季右手骨折成傷兵，新賽季期待回歸有好表現。圖／領航猿隊提供
陳昱瑞上季右手骨折成傷兵，新賽季期待回歸有好表現。圖／領航猿隊提供

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