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世界盃女籃／美國大勝中國22分 奪隊史第11冠

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導
世界盃女籃賽，美國隊以83比61大勝中國，以8戰全勝之姿寫下4連霸並勇奪隊史第11冠。 美聯社
世界盃女籃賽，美國隊以83比61大勝中國，以8戰全勝之姿寫下4連霸並勇奪隊史第11冠。 美聯社

美國隊威爾森（A'ja Wilson）今天在澳洲雪梨舉行的女子世界盃（WorldCup）籃球賽決賽獨得19分，率隊以83比61大勝中國，以8戰全勝之姿寫下4連霸並勇奪隊史第11冠。

法新社報導，美國隊在雪梨超級巨蛋（SydneySuperDome）展現出勢不可擋的衝勁，上半場結束就以43比33領先中國隊，這場比賽湧進1萬5895名球迷，創澳洲女籃賽觀眾人數紀錄。

在半場休息後，美國隊第3節展開激烈攻勢，同時採取積極防守，以68比47進入第4節，而潰敗的中國隊早已反攻無力，終場美國以83比61大勝中國。

美國隊除了威爾森拿下全場最高的19分，普蘭（Kelsey Plum）也進帳17分，羅伊德（Jewell Loyd）則攻得11分 。

美國總是籃球世界盃好手最多且陣容最有深度的球隊，本屆球員名單12人都是美國女子職籃（WNBA）球星，壓倒性地擊敗中國，並將世界盃連勝場次推進至30場。

美國隊在本屆世界盃8戰全勝，平均每場拿下98.8分，只略低於1994年美國隊場均99.1分紀錄，但她們本屆每戰平均勝過對手40.8分，超越2010年美國女籃隊紀錄。

中國男籃傳奇球星姚明本戰到場觀賽，中國女將李月汝也拿下全場最高的19分，仍無法力挽狂瀾，但拿下隊史自1994年來首座獎牌。

除了本戰以外，中國先前在女籃世界盃與美國7度交手每戰皆敗北，平均輸掉22分。

今天季軍戰方面，地主隊澳洲在41歲老將傑克森（Lauren Jackson）全場最高30分、7籃板、1助攻的回春優異表現帶領下，終場以95比65打敗加拿大，在本屆比賽摘下銅牌。

姚明 傑克森

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