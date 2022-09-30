PLG／攻城獅「基隆幫」重返母校 捐贈籃球還分享心得

新竹街口攻城獅於休賽季持續推動「基層運動扎根計畫」，球團以新竹為出發點持續關注國內基層籃球，繼贊助新竹市光復高中與新竹縣東泰高中後，昨天攻城獅來到雨都「基隆」，造訪陣中球員、教練母校基隆市正濱國中、安樂高中與國立基隆商工。

本次返鄉公益回饋活動由「攻城獅基隆幫」總教練林冠綸、助理教練沈欣漢、李家瑞、林明毅、朱雲豪自主發起，球團特別感謝在國內享譽盛名的愛爾麗醫療集團與台灣知名運動用品通路品牌摩曼頓大力贊助，攻城獅球團攜手愛爾麗、摩曼頓分別捐贈三校15顆學生聯賽指定用球與摩曼頓購物金3萬元，期盼善用職業球團影響力回饋曾經孕育攻城獅球員的故鄉「基隆」，幫助基層球隊永續發展，並將「飲水思源」觀念傳承給學弟與學妹。

本次基隆幫返鄉校園活動於正濱國中拉開序幕，過去曾受林冠綸總教練執教的安樂高中女籃隊員也一同參加活動。攻城獅後衛林明毅自正濱國中畢業，球團特別安排當時正濱國中男籃教練傅明仁到場，並由林明毅將親筆簽名球衣致贈給傅教練。林明毅開心說：「真的很久沒見到傅教練，在我加入職籃後，傅教練還是會透過訊息關心我的近況並給我建議，非常感謝他以前的魔鬼特訓，讓我能在職業賽場上生存。」

林冠綸總教練在執教攻城獅前即是擔任正濱國中女籃總教練與安樂高中女籃總教練，在轉戰職籃後，也是首度公開重返母校，林冠綸總教練感動地說：「正濱國中是我教練生涯執教的第一所學校，今天特別準備攻城獅的戰術板致贈給林世傑校長，感謝正濱當初願意給我機會擔任教練，而且能夠帶著基隆培養出來的職業球員回饋家鄉真的意義重大！」

除了造訪正濱國中外，攻城獅球員與教練團昨天也把握難得造訪基隆的機會，下午來到國立基隆商工，為隊長李家瑞與朱雲豪的母校，由林冠綸總教練、李家瑞、朱雲豪與基隆商工籃球隊學弟分享籃球生涯點滴。

另外，在現今國內職籃產業蓬勃發展下，攻城獅球團盼幫助學生球員提前瞭解職業球隊生態與生存之道，林冠綸總教練、李家瑞、朱雲豪特別規劃「職業球團選才要點」、「珍惜每一次機會」、「下定決心」三大主題與學弟交流。

在活動尾聲，由林冠綸總教練帶領攻城獅球員與基商球員一同寫封信「給三年後的自己」，透過與未來的自己對話，協助球員設定短期目標，並把握每日訓練機會實現夢想。有別於過去校園活動大部分以趣味活動居多，這是首次和學生以靜態分享形式交流，李家瑞說：「自己還是高中球員時，不會靜下心來設定生涯規劃，今天跟學弟互相交流，希望能以自己的經驗幫助他們更有方向，更能把握任何機會！」