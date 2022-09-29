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登峰造極籃球賽／賽事畫下句點 大專男女組政大、文化二度稱王封后
2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天（9月29日）最後一日賽程，大專女子組文化以80比75擊敗佛光，以5連勝之姿封后；大專男子組政大以87比69力克健行，同樣5連勝稱王，男女獲勝的隊伍雙雙衛冕成功。
文化女籃教練鄭慧芸指出，由於陣中有5個球員去U23三對三集訓，「那也因為這5個主力球員不在，希望透過這個盃賽，可以多練一些1、2年級球員。」
加上參加U18亞青賽的韓汛和邱敬恩回國沒多久，沒有什麼訓練就直接打邀請賽，鄭慧芸也希望用以賽代訓的模式，讓選手磨合，很開心看到她們在這個盃賽每場都拿下勝利。
文化菜鳥韓汛由於前一段時間都在備戰U18亞青賽，這是她上大學第一個盃賽。她說，雖然上場時間沒有很多，但是從甲組回來的姐姐們身上學到了很多東西，然後學姐也一直在鼓勵她。
也因為文化陣中多名球員到U23三對三集訓，韓汛特別感謝學姐徐玉蓮帶領一、二年級生，「真的很辛苦。」
另外，政大男籃菜鳥宋昕澔升上大學後的第一個盃賽，在7月打王輝盃就感受到高中和大學強度的差別，因此精進自己的訓練，「現在覺得自己的體格也有變更強壯。」
宋昕澔表示，全隊上禮拜開始團隊訓練，都還在學習、磨合，自己要進步的地方還很多。
大專女子組1-6排名：文化大學、北市大學、臺灣師大、佛光大學、臺灣大學、臺灣科大。
大專男子組1-8排名：政治大學、健行科大、臺灣師大、臺灣藝大、輔仁大學、萬能科大、國立體大、義守大學。
2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽9月22日開打，29日落幕，賽事特別感謝教育部體育署指導，賽事由中華民國籃球協會、中華文化教育暨體育交流促進會主辦；臺北市政府體育局、舞動陽光有限公司協辦。
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