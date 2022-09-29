CBA／林書豪新賽季目標進8強 教練：他有能帶動年輕球員

廣州龍獅總教練郭士強對於新外援林書豪表示期待，他認為林書豪是個非常職業的球員能將豐富的經驗傳承給年輕球員，幫助他們成長。

許多球迷質疑，林書豪的能力和狀態已經不如以往，無法與其他洋將競爭，不過郭士強接受廣州當地媒體訪問時，給予林書豪高度肯定，認為林書豪能帶動年輕球員，「我們現在是一支年輕的球隊，他有豐富的經驗，他能把這些年輕隊員帶動起來，這對我們球隊來說是非常重要的。」郭士強也提到林書豪具備職業球員的精神，「他非常職業，每堂訓練課都非常努力去訓練。跟我們的教練、球員溝通和磨合都非常好。」

林書豪也接受采訪，談到對於廣州的感受，「這裡的球迷很熱情，比較快會被認出。這裡對籃球的愛很熱情，年輕球迷也很多。」談到新賽季目標時他則表示：「我覺得是打進前8名，我會設定這個目標，是因為我覺得我們有這個能力」

龍獅先前已與梅森（Nate Mason）續約，還簽下前金州勇士前鋒貝爾（Jordan Bell），林書豪在NBA曾隨暴龍封王，貝爾則隨勇士封王，締造CBA新紀錄，成為史上CBA史上第一支擁有兩位前NBA冠軍成員的球隊。