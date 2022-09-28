登峰造極／「上古神獸」切磋 全明星陣容吸睛

登峰造極青年籃球邀請賽今天上演眾星雲集的明星賽，兩隊匯集許多退役球星，昨天還以教練身分參加跨聯盟籃球邀請賽的楊志豪、劉孟竹和桑茂森也披上球衣上陣，「籃球博士」鄭志龍穿著白隊球衣擔任啦啦隊，一起重溫「懷舊」畫面。

明星白隊成員包括楊志豪、劉孟竹、邱啟益、邱宗志、鄭志龍、李玉龍、桑茂森、陳忠強、許智超、林正達和女籃代表馬怡鴻等，明星藍隊有何正鋒、林裕書、蔡福財、黃寶賜、楊宜峰、黃志才、林信華、楊哲宜和吳志偉等。

李玉龍正是登峰造極賽主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會的秘書長，他曾是1987年世青男籃賽中華隊國手，當時和鄭志龍、朱志清、李雲光、邱宗志、林建平等人同隊，今天重溫球員身份。

上半場明星藍隊以41：40領先；上半場得分掛蛋的「桑哥」雖曾出現快攻「放槍」小插曲，但第三節先靠罰球得分開張，第三節末投進三分球更讓現場歡聲雷動；第四節吳志偉試圖快攻，被曾經的裕隆隊友邱啟益拉下，再製造不少「笑」果。