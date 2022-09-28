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登峰造極賽／新生進入狀況 健行「完全體」倒數

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
健行新人史魯齊強打籃下。記者季相儒／攝影
健行新人史魯齊強打籃下。記者季相儒／攝影

中華培訓隊球員回歸、外籍生準備「出關」，UBA勁旅健行科大準備成為「完成體」，今天迎接中華培訓隊成員回歸首戰還有新秀史魯齊20分領軍，助隊在登峰造極青年籃球邀請賽以76：61力壓台灣師大。

史魯齊今年入選U18亞青國手，登峰造極賽是他亞青賽回歸後的第一場盃賽，今天投進2記三分球的他笑說，U18面對亞洲最好的球員，來到大專殿堂，「強度沒想像強。」且健行先前和T1聯盟台南台鋼獵鷹隊曾一同訓練，史魯齊常和身高202公分的吳岱豪對位，他笑說：「豪哥身高和身材都不輸洋將，讓我知道要怎麼去防守。」

健行今年已找到兩名外籍生，其中213公分的成員上周已抵台，後天就完成隔離，教頭劉孟竹指出有了外籍生坐鎮禁區，188公分的史魯齊三號位或四號位都有機會，「魯齊低位OK，來健行後也有一直加強外線，防守洋將也沒問題，之後為他設計戰術會很好用。」

史魯齊「無縫接軌」進入大專戰場，唯獨體重控制仍是課題，他透露目前116公分，目標是增肌減脂，希望2公斤、2公斤慢慢降下來。

110學年拿下UBA「新人王」的劉丞勳，昨天才結束跨聯盟籃球邀請賽，今天就和中華培訓隊隊友高錦瑋和丁冠皓穿上健行球衣，3人中唯一今天有出賽的他笑說結束跨聯盟賽立刻大感冒，「今天很喘！不過8月以前和大家有一起打幾個盃賽，配合度滿好，現在磨合度大概百分之80，還有百分之20要修正。」

除外籍生抵台，從政大轉學到健行的長人蔡宸綱，腳傷也快痊癒，讓健行戰力更完整。

健行劉丞勳（中）後仰跳投出手。記者季相儒／攝影
健行劉丞勳（中）後仰跳投出手。記者季相儒／攝影
蔡宸綱已從政大轉學到健行。記者季相儒／攝影
蔡宸綱已從政大轉學到健行。記者季相儒／攝影
健行新人史魯齊強攻禁區。記者季相儒／攝影
健行新人史魯齊強攻禁區。記者季相儒／攝影

史魯齊

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