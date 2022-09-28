PLG／確定以本土身分續戰 戴維斯：若變洋將考慮退休
PLG新北國王「新台灣人」戴維斯新球季將持續以本土球員身分出賽，他直言，沒想過身為台灣人，身分竟會成為討論議題，他承認若以洋將身分出賽：「我考慮過退休。」
P. LEAGUE+今天召開聯盟董事會，針對歸化球員等相關議題進行討論，雖然規章細則並未出爐，不過聯盟聲明稿中強調，戴維斯（Quincy Davis）新賽季仍會是以本土球員的身分出賽。
戴維斯接受電話訪問時表示，針對近來的紛紛擾擾，讓他覺得很難受，他強調：「我放棄了美國國籍，拿到了台灣的身分證，如今各隊居然因為我的身分問題爭論不休，這讓我覺得很尷尬。」
以身為台灣人自豪的戴維斯強調，他喜歡這片土地、代表這個國家出賽讓他驕傲，沒想到如今卻在自家被人排擠，也讓他擔心，未來自己的孩子是否會遭受到相同困境。
當時一度有風聲傳出，戴維斯新賽季恐需以洋將身分出賽，對此他承認，當時一度興起退休的念頭，一方面是常年傷病與身體上的疲勞，另一方面他也知道，各隊想取消他本土球員的身分原因只有一個：「他們怕我。」
如今確定將繼續以本土球員身分出賽，戴維斯強調，他沒有因此覺得開心，儘管事情是朝好的方向前進，但他認為：「聯盟至少做出了正確的決定。」
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