3X3.EXE總決賽台中登場 最終8強捉對廝殺

3X3.EXE聯盟男子組最終8強，將於明天下午齊聚台中火車站，進行單淘汰對決，除要角逐總冠軍金盃，還有前往沙烏地阿拉伯利雅德大師賽，以及台南挑戰賽的參賽入場券。

2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI—最終決賽」，連續2年在台中火車站前舉行，男子組8強包括台南Deux野獸、台北天淨、台中夢想家青年、彰化紘亞實業、台中建國塑膠、新北FOOTER、高雄躍陽國際與高雄台塑公司。

明天8強總決賽，將於下午2時40分由台南Deux野獸對決台北天淨揭開序幕，至於女子組方面，由於國泰臨時退出，因此總決賽僅剩台北天淨、新北UNDERDOG、台北DEUX黑豹、新北中華電信、台北中華電信共5隊參賽。

值得一提的是，3X3.EXE是跨國的3對3籃球聯盟，今年冠軍將可代表台灣參加FIBA 3X3大師賽，以及年底在台南舉辦的挑戰賽門票。

主辦單位表示，明天最終總決賽除有精彩刺激比賽，贊助商也準備了豐富多樣的籃球遊戲與現場觀眾朋友互動，歡迎喜愛3X3運動的球迷朋友，明天親臨現場一起見證冠軍出爐的關鍵時刻。