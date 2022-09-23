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跨聯盟賽／場邊女球迷「激凸」現身 網：怎能不支持台灣籃球
由籃協主辦的跨聯盟籃球邀請賽，如火如荼在台北和平籃球館進行，今天進入第七天的賽事，PLG、T1及SBL各隊拚戰激烈，下午進行攻城獅對上台中太陽的比賽，場邊出現有女性球迷觀眾穿著清涼現身，被轉播電視台畫面捕抓到，網友將影片瘋傳，就有網友表示，「怎能不支持台灣籃球」、「好想打籃球。」
跨聯盟邀請賽，明天將進行預賽最後一天的賽事，周日及下周一進行8強賽，下周二則進行最後決賽，票價1F場邊席1000元、1F特區500元、2F自由入座300元 。
女球迷「傳說中的激凸」出現，時間1：05秒：
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