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籃球／輔仁中學臨時獲邀 教練黃玟穎場邊化身超級奶爸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
輔仁中學教練黃玟穎帶著小孩北上參賽。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
輔仁中學教練黃玟穎帶著小孩北上參賽。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供

2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天在台北體育館開打，高女組的北一女中因為健康因素臨時無法參賽，大會徵詢輔仁中學意願後，輔仁相當珍惜能跟傳統強校，以及北上參賽的機會，教練黃玟穎希望藉由這麼有規模的比賽，增加孩子抗壓性，幫助未來在球場上正常、穩定發揮。

今年登峰造極籃球賽於22至29日在台北體育館進行，分為大專男女組和高中男女組，今年首度獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，攜手合作在基層孕育更多籃球好手。

輔仁中學是首度參加登峰造極青年籃球邀請賽，黃玟穎表示，「20日晚間接到電話，詢問要不要參加，心想就是二話不說，馬上答應，也非常感謝主辦單位、學校的支持，在一天之內搞定請假、交通、住宿等等流程。」

由於賽事原本沒有在黃玟穎的計畫內，剛好他老婆又要出差工作，乾脆把兩個小孩帶上台北，黃玟穎指出，輔仁還沒有到HBL前8強的層級，參加這麼大型的賽事，其實小朋友緊張又怯場，幾乎一半以上的球員，都沒有打過有現場轉播氛圍的賽事，也希望藉由比賽幫助孩子成長。

輔仁今天以49：81輸給南山，隊長吳沂霈表示，因為平常在南部，鮮少有機會參加大型賽事，希望接下來的比賽大家可以越來越得心應手、不要這麼緊張。

另外，高女組淡水商工和金甌女中之戰，台北地下街理事主席盧寶鐘擔任開球嘉賓，淡商終場92：48獲勝，淡商中鋒蕭豫玟在9月上旬榮獲U18亞洲青年女子籃球錦標賽最佳五人之一，她希望把U18的經驗帶給大家，本季HBL朝三連后目標前進。

HBL 蕭豫玟 金甌女中

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