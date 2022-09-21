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籃球／為HBL賽季暖身 「登峰造極」22日登場

中央社／ 台北21日電

2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽明天開打，邀請HBL高中籃球聯賽與UBA大專籃球聯賽等頂級勁旅參賽，也替即將開打的學生籃球賽季暖身。

2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽於明天上午起，在台北體育館點燃戰火，比賽將連打8天，不過賽前傳出HBL女子組上季亞軍北一女中，昨天臨時傳出有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被迫退出比賽，主辦單位今天宣布，將由輔仁中學遞補參賽。

這項賽事分成大專（男、女）與高中（男、女）兩大組別，其中參賽球隊多半都為頂級勁旅，其中高中上季男、女冠軍包括光復高中與淡水商工都有參賽，此外首度成軍的高苑工商女籃也將亮相。

賽事主辦單位中華文化教育暨體育交流促進會秘書長李玉龍表示，近年所舉辦的活動，深獲大眾支持與喜愛，也讓企業界看到促進會對學生體育的用心，感謝參與「登峰造極」所有贊助者及支持者，讓促進會深耕體育活動，培養體育人才的心念得以永續。

今年登峰造極籃球邀請賽首度獲得興富發冠名贊助，執行長陳彥伯透露，這項比賽除契合集團企業文化，也希望透過這樣比賽交流的平台，共同在基層推動籃球運動，為台灣體壇埋下希望種子。

HBL 光復高中

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