跨聯盟邀請賽／阿巴西轟28分 特攻灌倒攻城獅

跨聯盟邀請賽第一度的跨聯盟職籃對決今天登場，T1聯盟新北特攻隊在「黑豹」阿巴西28分領軍下，以76：68壓下PLG新竹街口攻城獅，成為分組第一支連勝隊伍。

特攻教練「光哥」李逸驊提到，球隊今年戰術重新改變，今天並沒因對手是PLG隊伍而改變，「不管對上PLG或SBL球隊，我們都是尊重對手，打好每場球賽。」他也提到，球隊2連勝除防守建功，阿巴西進攻再強化，對球隊也有加分效果。

上季獲得T1聯盟新人王的阿巴西，休季期間赴美特訓，3周期間以加強個人動作為主，除首戰對上桃園雲豹轟下36分，今天上半場就貢獻20分，加上劉韋辰投進第二節讀秒外線，助中信兩節打完取得41：24領先。

攻城獅第三節吹起反攻號角，朱雲豪連飆兩記外線，蕭順議灌籃外籃下再得手，加上林宜輝裡外發揮，攻城獅打出一波19：6猛攻，差距縮小到43：47，但特攻譚傑龍、謝亞軒和林韋翰接連回敬三分球，差距又回到兩位數，阿巴西更上演單手爆扣美技，三節打完再將領先擴大到67：43。

第四節攻城獅再開啟追分模式，姜廣謙命中底角外線後追到65：74，曾柏諭外線入框後68：74，但林韋翰切入拋投得手，攻城獅暫停後又發生失誤，最終中信特攻就以76：68奪下跨聯盟大戰勝利。

上半場就攻下20分的阿巴西，第三節再有8分進帳，28分是全場之冠，外帶10籃板和4助攻，但也出現7失誤。

攻城獅教頭沈欣漢提到，今天球員執行力「非常差」，且害怕碰撞，打得「太紳士」，「有針對阿巴西，上午也有特別做演練，但球員執行力沒有很到位，上半場不管進攻防守策略，執行都非常差。」

攻城獅今天以朱雲豪14分最佳，林宜輝13分，當家球星高國豪因妻子預產期接近持續告假。沈欣漢提到，高國豪跨聯盟邀請賽是否出賽還是未知，要視高國豪太太狀況決定。