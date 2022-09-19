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歐錦賽／率領德國搶下銅牌 施羅德：努力8、9年終實現

NBA台灣／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
施羅德帶領德國拿下歐錦賽睽違17年的獎牌。 路透社
施羅德帶領德國拿下歐錦賽睽違17年的獎牌。 路透社

歷經17年的等待，德國終於在施羅德（Dennis Schroder）的帶領下，成功贏得歐錦賽銅牌。入選賽事最佳5人的施羅德，更在滿場球迷的歡呼環繞下，感受這歷史性的榮耀時刻。

德國曾在1993年獲得歐錦賽金牌，至於2005年則是在諾維茨基（Dirk Nowitzki）神勇演出下，得到一面銀牌。在今天這場重要比賽中，諾維茨基也親自到場見證國家隊再次登上頒獎台。

「自從我加入德國隊以來，我們過去8、9年都在為這個目標而努力。最終達成了這樣的目標。當然，你肯定想要奪下金牌，但說到底，我們的主要目標就是獲得獎牌。」施羅德說。

華格納（Franz Wagner）賽後亦稱讚了施羅德的領導表現。「我告訴施羅德，我認為他在這屆歐錦賽打得特別好。不僅是場上表現，也包括他領導了整支球隊，推動全隊進步。我認為這點很特別。施羅德的全心投入和以身作則帶給每個人更多信心。我覺得這是我們本屆歐錦賽打得如此好的重要原因之一。」

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