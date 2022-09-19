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歐錦賽／西班牙封王 W.厄南戈梅茲獲MVP、最佳5人

中央社／ 柏林18日綜合外電報導
W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）。 路透社
W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）。 路透社

效力於美國職籃NBA紐奧良鵜鶘的W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez），率領西班牙在歐洲籃球錦標賽擊敗法國封王，獲選為這次國際籃球總會（FIBA）歐錦賽的MVP，並入選最佳5人。

28歲的W.厄南戈梅茲在冠軍賽貢獻14分、8籃板，西班牙在歐錦賽的9場比賽，他每場比賽的得分都能達到兩位數，平均每戰可獲17.2分、6.9籃板，這除讓他獲得最有價值球員（MVP）獎的肯定，也讓他入選最佳5人。

W.厄南戈梅茲的隊友，西班牙陣中美國歸化的後衛布朗（Lorenzo Brown），在對法國的冠軍賽中交出14分、11助攻的「雙十」成績單。首度參加歐錦賽的布朗，這次賽事有平均15.2分、7.6助攻的出色表現，這讓他同樣獲選為最佳5人。

儘管未能帶領法國奪冠，不久前被NBA猶他爵士交易到明尼蘇達灰狼的戈貝爾（Rudy Gobert）在歐錦賽9場比賽中，平均拿下12.8分、9.8籃板，且在阻攻榜上也名列前10，這讓他入選最佳5人 。這名法國中鋒曾在16強賽時，繳出20分、17籃板的驚人數據。

施羅德（Dennis Schroder）。 路透社
施羅德（Dennis Schroder）。 路透社

幫助德國拿下季軍的施羅德（Dennis Schroder），憑藉在歐錦賽的優異表現，才剛獲得洛杉磯湖人的青睞，得以重返NBA，他這次歐錦賽平均每場比賽有22.1分、7.1助攻的輸出，兩項數據都排在前5。這次歐錦賽，29歲的施羅德有4場比賽得分達到25分，當中包括德國的最後3場比賽。他單場得分最高的一次，是在德國不敵西班牙一役得到的30分。

而NBA公鹿隊當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本屆歐錦賽為希臘出賽6場，場均可攻下29.3分，是這次賽事的得分王。在小組賽對上烏克蘭的比賽，安戴托昆波轟下個人最高的41分，並在希臘8強賽敗給德國出局之前，有3場比賽交出單場「雙十」的精彩表現。

歐錦賽 NBA

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