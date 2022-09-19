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歐錦賽／西班牙力壓法國 4度封王

中央社／ 柏林18日綜合外電報導
歐錦賽西班牙第四度奪冠。圖為西班牙厄南戈梅茲兄弟在贏得決賽后捧起獎杯慶祝。路透
歐錦賽西班牙第四度奪冠。圖為西班牙厄南戈梅茲兄弟在贏得決賽后捧起獎杯慶祝。路透

西班牙今天幾乎浪費掉21分的領先優勢，讓自家球迷捏了把冷汗，最終在厄南戈梅茲兄弟合砍41分的拚勁下，以88比76擊敗勁敵法國，第4度登上歐洲籃球錦標賽冠軍寶座。

在此之前，西班牙曾於2009、2011、2015年3度拿下歐錦賽金牌。西班牙4度封王，在歐洲史上排行第3，次於蘇聯的14次及南斯拉夫的8次。法國則是第3度在歐錦賽屈居亞軍。

這是雙方自2009年起第6次在歐錦賽交手。除了2013年法國在自家稱王時曾勝出外，其餘贏家都是西班牙。

首節西班牙在一波18比7攻勢下，打完前10分鐘以23比14領先；次節西班牙外圍火力凶猛，胡安‧厄南戈梅茲（Juancho Hernangomez）在此節一開打就轟進4記三分彈，以12比2攻勢拉開差距。胡安‧厄南戈梅茲接下來再砍2顆三分，加上哥哥威利‧厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）完成一次三分打，兩隊差距來到全場最大的21分（47比26）。

法國隨後反擊，赫特爾（Thomas Heurtel）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）、福尼耶（Evan Fournier）3人聯手回以11比0攻勢，上半場結束法國以37比47落後10分。

下半場開打不久，法國曾追到48比49只落後1分，西班牙叫暫停後連得9分，以58比46把差距拉大到雙位數，第3節結束西班牙66比57領先。

末節兩隊攻勢相當，但終場前1分半左右，胡安‧厄南戈梅茲與狄亞茲（Alberto Diaz）合力進帳5分，領先來到15分，勝負就此底定。

胡安‧厄南戈梅茲是西班牙奪冠第一功臣，全場三分線9投7中，攻下27分、5籃板、2抄截。他也是繼塞爾維亞的喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）於1995年飆進9顆三分球之後，第2位在歐錦賽冠軍戰投進超過5顆三分球的球員。他的哥哥威利‧厄南戈梅茲也有14分、8籃板的表現。

法國以福尼耶23分最多，赫特爾、亞布塞萊分別拿到16、13分。法國除了守不住厄南戈梅茲兄弟成為落敗主因，全場19次失誤也讓情勢雪上加霜。反觀西班牙只有9次失誤。

歐錦賽 Evan Fournier

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