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歐錦賽／德國擋住反撲擊退波蘭 拿下銅牌

中央社／ 柏林18日綜合外電報導
德國在歐洲籃球錦標賽拿下季軍。 法新社
德國在歐洲籃球錦標賽拿下季軍。 法新社

後衛施羅德與中鋒沃格曼今天於關鍵時刻挺身而出，協助地主德國在歐洲籃球錦標賽季軍戰全場近1萬3000名球迷面前擋住對手反攻，以82比69力退波蘭，贏得銅牌。

這是德國17年來首次站上歐錦賽頒獎台。德國曾在1993年奪金，2005年則拿下銀牌。

日前憑藉本屆比賽優異表現，以1年264萬美元合約重回NBA洛杉磯湖人隊的施羅德（Dennis Schroder），今天攻下26分、6助攻、2抄截，另犯下8次失誤。這是29歲的他歷來在歐錦賽第11次寫下單場至少20分、5助攻紀錄，而從1995年之後的賽事來看，還沒有其他球員有過5次以上單場20分、5助攻的演出。

波蘭連兩場上半場表現乏力，繼4強戰對法國前兩節只得18分，創下歐錦賽隊史第3次上半場得分不到20的難堪紀錄，今天上半場出現9次失誤，三分球10投盡墨，僅拿23分，讓地主36比23領先13分。

第3節波蘭猛然回神，一舉攻下比前兩節總和還多的26分，前3節打完僅以49比54落後5分。

波蘭後衛加爾巴茨（Jakub Garbacz）在第3節尾聲帶動全隊攻勢，第4節又兩度三分線外破網，終場前7分鐘兩隊以59比59平手。但德國中鋒沃格曼（JohannesVoigtmann）也回敬兩顆三分彈，加上施羅德連投帶罰連下5分，德國終場前4分鐘以73比64超前9分，波蘭無力再追上。

除了施羅德，沃格曼全方位的貢獻也是德國在第4節擋住對手反攻攻勢的獲勝功臣，他全場有14分、9籃板、6助攻、2抄截及2阻攻。

波蘭雙箭頭波尼特卡（Mateusz Ponitka）、史勞特（AJ Slaughter）今天合計只得19分，成為落敗戰犯。

歐錦賽 湖人 NBA

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