籃球／光復高中出征世界中學生錦標賽 111學年HBL預賽在新竹市

HBL衛冕冠軍新竹市光復高中8月在「ISF世界中學生籃球錦標賽」代表隊選拔賽中一路過關斬將，決賽以97：54大勝泰山高中取得代表權，將於今晚搭機前往塞爾維亞代表台灣出戰。新竹市府指出，已爭取到111學年度HBL預賽在新竹市舉辦，希望市民與學生能夠以實際行動為「主場球隊」光復高中及新竹高商加油。

市府指出，光復高中將於9月20日至29日代表台灣參加塞爾維亞首都貝爾格勒舉行的世界中學生籃球錦標賽，與世界列強交手。代理市長陳章賢除宴請選手飽餐一頓、慰勞球隊辛勞，也致贈繡有名字及「光復籃猿」字樣的專屬毛巾，光復籃猿則回贈全隊簽名球，承諾會全力以赴拿下好成績。

陳章賢特地選在球隊出國前，於新竹國賓飯店宴請選手及教練團，慶祝光復高中取得代表權、並預祝國際賽事順利，給予嘉勉鼓勵，席間他說他也是籃球迷，對光復高中HBL封王戰記憶深刻，對關鍵秒數及比分倒背如流，盛讚現任隊長王威翔到最後時刻仍不忘回防、表現沉穩，接下隊長重任實至名歸。

陳章賢表示，光復高中籃球隊104學年度成立，短短6年就拿下隊史上第一座HBL冠軍獎盃，也是竹市首座HBL冠軍獎盃，今年更在世界中學生籃球賽代表隊選拔賽中擊敗泰山高中、搶下代表權。

光復籃猿隊長王威翔說，感謝市府一路支持，無論大小比賽都來觀賽、加油打氣，讓球員在場上更有動力，持續為新竹市打拚，期待這趟出國比賽，能再帶回一座冠軍獎盃。

後衛林恩宇也說，他很珍惜在光復打球的機會，大家都來自不同縣市，也感謝粉絲們一路以來的支持，會持續努力練習，希望這趟能夠帶回好成績，不要辜負支持者的期待。

光復高中陳定杰教練指出，竹市是光復籃猿的家，感謝市府一路陪伴、給予肯定，特別在出國前宴請選手，光復高中將帶著全國人民的期待，努力以赴，希望能抱回冠軍金盃，為國爭光。

教育處表示，今年是新竹籃球發光發熱的一年，繼光復高中奪下HBL男籃甲組冠軍後，新竹高商女籃隊也一棒接一棒，以全勝之姿拿下HBL女籃乙組冠軍寶座，創下3連霸紀錄，同時締造隊史及竹市最佳成績，實現新竹在HBL男女籃都拿冠軍的願景；成德高中也在乙組男籃獲進軍八強好成績。