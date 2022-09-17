籃球歐錦賽／不打OT了！法國輾壓波蘭44分 搶下冠軍戰門票

經過前兩場都必須打進延長賽才能勝出的苦戰後，法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以99比55大勝波蘭44分，挺進冠軍決戰，有機會繼2013年之後再次稱霸歐錦賽。

這場比賽法國從頭至尾一路以嚴密防守壓著對手打，前一戰爆冷力擒衛冕軍斯洛維尼亞的波蘭毫無招架之力，勝負毫無懸念。波蘭雙箭頭波尼特卡（Mateusz Ponitka）、史勞特（AJ Slaughter）被守死，分別只得7、9分。

波蘭前兩節分別都僅得9分，總計18分，創下歐錦賽隊史第3次上半場得分不到20的難堪紀錄，前兩次是1963年對蘇聯的18分，以及2013年對西班牙的13分。這也是1946年匈牙利對捷克斯洛伐克上半場只拿12分之後，再次有球隊於4強賽的上半場得分低於20。

前兩節結束，法國以34比18領先16分。

法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰。圖為法國隊前鋒亞布塞萊（中）上籃。 路透社

下半場情勢與上半場類似，波蘭不但未出現任何反攻跡象，反而差距持續被拉開，終場法國就以輕鬆之姿晉級金盃爭奪戰，只差一步就能重溫2013年歐錦賽冠軍滋味。

法國隊以前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）22分、4籃板、2抄截表現最佳。法國全隊投籃命中率高達62.1%，三分球準度也來到57.7%（26投15中），12名球員均有上陣，且至少都有3分進帳。

波蘭整場投籃命中率低落到32.1%，籃板球以21比40遠遜於法國。波蘭本屆比賽一路過關，上一場更跌破眾人眼鏡力克有「金童」唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的斯洛維尼亞，相隔51年再晉級4強，這段宛如灰姑娘的童話故事之旅到此劃下句點，但仍有機會在18日的季軍戰爭搶站上頒獎台的機會。