快訊

影／台東80年老屋地震倒塌 屋主不捨：結婚的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球歐錦賽／不打OT了！法國輾壓波蘭44分 搶下冠軍戰門票

中央社／ 柏林16日綜合外電報導
法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰 美聯社
法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰 美聯社

經過前兩場都必須打進延長賽才能勝出的苦戰後，法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以99比55大勝波蘭44分，挺進冠軍決戰，有機會繼2013年之後再次稱霸歐錦賽

這場比賽法國從頭至尾一路以嚴密防守壓著對手打，前一戰爆冷力擒衛冕軍斯洛維尼亞的波蘭毫無招架之力，勝負毫無懸念。波蘭雙箭頭波尼特卡（Mateusz Ponitka）、史勞特（AJ Slaughter）被守死，分別只得7、9分。

波蘭前兩節分別都僅得9分，總計18分，創下歐錦賽隊史第3次上半場得分不到20的難堪紀錄，前兩次是1963年對蘇聯的18分，以及2013年對西班牙的13分。這也是1946年匈牙利對捷克斯洛伐克上半場只拿12分之後，再次有球隊於4強賽的上半場得分低於20。

前兩節結束，法國以34比18領先16分。

法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰。圖為法國隊前鋒亞布塞萊（中）上籃。 路透社
法國今天在歐洲籃球錦標賽首場4強戰以95比54大勝波蘭41分，挺進冠軍決戰。圖為法國隊前鋒亞布塞萊（中）上籃。 路透社

下半場情勢與上半場類似，波蘭不但未出現任何反攻跡象，反而差距持續被拉開，終場法國就以輕鬆之姿晉級金盃爭奪戰，只差一步就能重溫2013年歐錦賽冠軍滋味。

法國隊以前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）22分、4籃板、2抄截表現最佳。法國全隊投籃命中率高達62.1%，三分球準度也來到57.7%（26投15中），12名球員均有上陣，且至少都有3分進帳。

波蘭整場投籃命中率低落到32.1%，籃板球以21比40遠遜於法國。波蘭本屆比賽一路過關，上一場更跌破眾人眼鏡力克有「金童」唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的斯洛維尼亞，相隔51年再晉級4強，這段宛如灰姑娘的童話故事之旅到此劃下句點，但仍有機會在18日的季軍戰爭搶站上頒獎台的機會。

歐錦賽 唐西奇

延伸閱讀

籃球歐錦賽／連2戰對手錯失關鍵兩罰 戈貝爾「祈禱」成功

籃球歐錦賽／斯洛維尼亞爆冷落馬 唐西奇：我讓整個國家失望

籃球歐錦賽／法國又是OT贏球 力克義大利闖4強

唐西奇提前犯滿畢業 波蘭爆冷氣走衛冕軍晉4強

相關新聞

籃球／新秀曾柏喻、伊波卡連線 攻城獅延長賽飆退台啤

跨聯盟籃球邀請賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，首場比賽由新竹街口攻城獅隊出戰SBL台啤隊就打到延長賽，攻城獅靠著兩名新秀...

跨聯盟邀請賽／容毅燊抗癌 不放棄籃球

由中華籃球協會主辦的跨聯盟邀請賽昨天在台北和平籃球館點燃戰火，首日就上演多場精采的跨聯盟大戰，包括PLG新竹街口攻城獅與...

籃球／尚韋帆復出為了周伯勳 周士淵不排除續戰新賽季

跨聯盟邀請賽今天晚間的第3場比賽進行SBL裕隆隊與T1聯盟台啤英熊隊的對戰，兩隊本次賽事復出的老將周士淵、尚韋帆也都登場...

籃球歐錦賽／超級球星頻落馬 前騎士主帥：歐洲籃球異於NBA

作為NBA殿堂的頂尖球星，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）被視為今年歐錦賽3大超級戰將，然而3人最終都未能

籃球歐錦賽／施羅德飆30分無用 地主德國無緣決賽舞台

西班牙歸化後衛布朗（Lorenzo Brown）歐錦賽4強戰再度發威，出賽34分鐘，17投11中攻下29分6助攻2籃板，幫助球隊在滿場客隊球迷的壓迫下，以96比91逆轉擊敗德國，重返決賽舞台。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。