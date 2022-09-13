HBL／3洋將即戰力亮相 東泰高中拚新賽季總冠軍

新竹縣東泰高中籃球校隊成軍多年，曾在109年學年度闖進HBL高中籃球聯賽四強，學方將朝教育部推動國際化教育邁進，也為弱勢學生開拓視野，在立委林為洲協助下，順利招募來自美國及史瓦帝尼等3名外籍學生，為籃球校隊增添國際級戰力，目標力拚111學年度HBL新賽季總冠軍。

立委林為洲身兼擔任新竹縣籃球委員會主任委員20年，持續關心在地籃球運動發展。林為洲說，今年2月正值疫情高峰，台灣對於外籍人士入境規定嚴格且行政流程冗長，當時接獲東泰高中希望能協助引進3名外籍生即時抵台，趕上新賽季。在積極奔波下，終於順利讓3位外籍生順利入境並完成註冊，正式加入球隊成為即戰力。

3位外籍學生中，一位為美國籍、2位為我國非洲邦交國史瓦帝尼大使館引薦之學生，中文姓名分別為韓得勝、羅雄威、許百寧，目前就讀高二及高一，3人身高分別為193公分、196公分、185公分，未來均會代表東泰高中挑戰111學年度HBL賽季，其中美籍韓得勝11月將率先在球賽亮相。

東泰高中校務發展主任黃士祐說，校方因應國教署政策努力朝國際化腳步邁進，率先鎖定體育特色國手招募外籍生，以籃球隊開先例，後續則將陸續計畫電競、射箭、跆拳道等外籍生招募；藉此也可以為校內為數不少的單親、隔代教養等相對弱勢學生，提供更豐富教育資源及爭取出國開拓眼界機會。

林為洲說，自UBA大專籃球聯賽開始有外籍生加入後，不僅增加球賽可看性，同時提升了學校的成績；以健行科大、政大雄鷹為例，在外籍生加入後，便一舉奪得了大專聯賽總冠軍。期許東泰高中外籍生戰力加入，能在HBL新賽季大放異彩，為新竹縣爭光。