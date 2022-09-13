籃球／44歲尚韋帆跨聯盟賽復出 曹薰襄讚前輩活傳奇

退役老將尚韋帆將在跨聯盟籃球邀請賽「期間限定」披台灣職籃T1聯盟台啤英熊戰袍復出，曹薰襄從小看著前輩打球，到現在成為隊友，且保持不錯體態，他讚賞尚韋帆像是活傳奇。

2022年跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至27日在台北和平籃球館舉行，共有12隊參賽，包括超級籃球聯賽（SBL）、台灣職籃P. LEAGUE+、T1等3聯盟與台灣男籃培訓隊都將組隊參戰。

除了已在2019年退休的裕隆射手周士淵將在邀請賽復出，44歲的「彪哥」尚韋帆儘管已於2017年引退，在台啤英熊邀請下，也將在這次盃賽「期限限定」回歸球員身分。

23歲的後衛曹薰襄今年參加T1聯盟選秀會，首輪獲得台啤英熊指名，先前曾一度胖到82公斤的他，近期減重6、7公斤，今天現身賽前記者會接受媒體聯訪時表示，7月底加入球隊訓練，已逐漸熟悉場上隊友節奏、習慣喊戰術的時間點。

曹薰襄與老將尚韋帆年紀相差21歲，兩人這次將併肩作戰，曹薰襄近日隊內賽已先見識前輩身手，他稱讚，「彪哥」真的很厲害，保持得很好，「低位動作很像看活傳奇的感覺」，他也自嘲，「彪哥」體態感覺比他一個月前還要好。

畢業於國立體大的韓杰諭今年T1聯盟選秀會首輪獲得台南台鋼獵鷹青睞，同樣7月開始隨隊，與李漢昇成為室友。韓杰諭透露，目前適應得還不錯，而李漢昇也會跟他分享經驗談。

至於最期待場上遇到哪名選手，韓杰諭表示，由於跨聯盟賽事機會難得，他希望能與昔日在台灣隊合作過的隊友們對位，「應該會很有趣」。