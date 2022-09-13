籃球／SBL、PLG、T1聯盟跨聯盟邀請賽 本週六開打

2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBL、PLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，愛爾麗醫療集團特別共襄盛舉冠名賽事，並提供前三名球隊以及大會MVP獎金，期望台灣籃球持續蓬勃發展。

今日記者會中公布本次愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽主視覺，特別以SBL、PLG、T1三聯盟代表英文字為構想，搭配籃球場的圖像與元素，象徵各球隊在球場上展現出最佳表現的競技意象，更代表灣籃球界的共好共榮。