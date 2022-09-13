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籃球／SBL、PLG、T1聯盟跨聯盟邀請賽 本週六開打

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBL、PLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，各隊代表球員合照中華培訓隊邱子軒（左起）、台鋼烈鷹隊韓杰諭、新竹街口攻城獅隊曾柏喻、PLG RISING STARS隊張鎮衙、裕隆納智捷隊黃鉉閔、台灣銀行隊張家禾、台灣啤酒隊蓋比、彰化柏力力隊邱家佑、台中太陽隊楊承翰、台啤英熊隊曹薰襄、桃園雲豹隊黃奕勝、中信特攻隊謝亞軒。記者季相儒／攝影
2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBL、PLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，各隊代表球員合照中華培訓隊邱子軒（左起）、台鋼烈鷹隊韓杰諭、新竹街口攻城獅隊曾柏喻、PLG RISING STARS隊張鎮衙、裕隆納智捷隊黃鉉閔、台灣銀行隊張家禾、台灣啤酒隊蓋比、彰化柏力力隊邱家佑、台中太陽隊楊承翰、台啤英熊隊曹薰襄、桃園雲豹隊黃奕勝、中信特攻隊謝亞軒。記者季相儒／攝影

2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBLPLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，愛爾麗醫療集團特別共襄盛舉冠名賽事，並提供前三名球隊以及大會MVP獎金，期望台灣籃球持續蓬勃發展。

今日記者會中公布本次愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽主視覺，特別以SBL、PLG、T1三聯盟代表英文字為構想，搭配籃球場的圖像與元素，象徵各球隊在球場上展現出最佳表現的競技意象，更代表灣籃球界的共好共榮。

SBL 四支隊伍台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、彰化柏力力均報名參加，T1職籃有台北台啤英熊、新北中信特攻、桃雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹五隊參與，PLG新竹攻城獅單獨組隊，其餘五隊年輕新秀共組Rising Stars聯隊參賽，中華男籃培訓隊以現役UBA大專優秀員為主體，搭配歸化球員阿提諾以及職籃、SBL球員組成，為中華男籃培養未來接班梯隊。預賽將分兩組進行單循環賽制，取分組前四名晉級八強，八強賽採單淘汰制勝隊晉級四強，9月26日進行四強賽，9月27日產生本次冠軍。

2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBL、PLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，各隊代表球員合照中華培訓隊邱子軒（左起）、台鋼烈鷹隊韓杰諭、新竹街口攻城獅隊曾柏喻、PLG RISING STARS隊張鎮衙、裕隆納智捷隊黃鉉閔、台灣銀行隊張家禾、台灣啤酒隊蓋比、彰化柏力力隊邱家佑、台中太陽隊楊承翰、台啤英熊隊曹薰襄、桃園雲豹隊黃奕勝、中信特攻隊謝亞軒。記者季相儒／攝影
2022年愛爾麗跨聯盟籃球邀請賽將於9月17日至9月27日於台北和平籃球館開打，有來自SBL、PLG、T1聯盟及中華男籃培訓隊共12支球隊參加，各隊代表球員合照中華培訓隊邱子軒（左起）、台鋼烈鷹隊韓杰諭、新竹街口攻城獅隊曾柏喻、PLG RISING STARS隊張鎮衙、裕隆納智捷隊黃鉉閔、台灣銀行隊張家禾、台灣啤酒隊蓋比、彰化柏力力隊邱家佑、台中太陽隊楊承翰、台啤英熊隊曹薰襄、桃園雲豹隊黃奕勝、中信特攻隊謝亞軒。記者季相儒／攝影

SBL PLG 特攻

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