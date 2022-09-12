T1／台啤洋將范姜偉齊10月抵台 哈孝遠要球迷牢記這4字

T1聯盟台啤英熊隊今天宣布，塞爾維亞中鋒范姜偉齊（Milenko Veljkovic）正式加盟，開季3名洋將到位，預定10月陸續抵台報到。

英熊隊指出，范姜偉齊現年26歲、身高218公分，成為新賽季禁區巨塔，期待能抗衡已轉至台南台鋼獵鷹隊的洋將德古拉、庫薩斯。

范姜偉齊是歐洲內陸國家的籃球浪人，幾乎每年轉隊，生涯首次到亞洲打球，他說：「還是有些緊張，但決定到台灣是籃球生涯最重要的決定之一，之前世大運曾經來台，記得台灣人都相當友善，當時因為專心訓練，很遺憾沒去台北101，這次終於可以去了。」

英熊總經理哈孝遠表示，范姜偉齊有別於哈吉勝衝擊籃筐的功能，算是比較傳統中鋒的防守型洋將，期待他坐鎮油漆區，成為新賽季防守的最後一道堅強防線。

范姜偉齊全名對台灣人相當饒口，英熊球團特別採諧音方式，使用華人「范姜」姓氏，讓球迷更好記；哈孝遠笑說：「之前選秀會才開玩笑說，今年名字4個字的球員特別有話題，我們連洋將都4個字，希望他在賽季中也能以球技、防守強度驚豔球迷。」