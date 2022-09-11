籃球歐錦賽／唐西奇飆36分寫紀錄 斯洛維尼亞晉8強

歐錦賽16強淘汰賽登場，唐西奇（Luka Doncic）出賽36分鐘，25投11中包括4記三分球，以及10罰9中，狂砍35分5籃板5助攻4抄截，帶領斯洛維尼亞以88：72擊退比利時，順利搶進8強。

加上過去兩戰合砍83分，唐西奇成為歐錦賽近30年來首位連3戰破30分的球員；除了他的強勢發揮外，老將德拉基奇（Goran Dragic）也有11分4助攻4籃板2抄截的表現，托比（Mike Tobey）得到12分6籃板。

斯洛維尼亞隊團隊命中率42%，三分球28投僅7中，在攻勢未能有效開展下，前三節始終難以有效拉開比分，第四節初甚至還戰成平手。不過斯洛維尼亞仍靠著單節25：12的攻勢，最後擺脫對手糾纏。

另一場比賽，德國也是在施羅德（Dennis Schroder）獨拿22分8助攻4籃板的帶動下，搭配華格納（Franz Wagner）的14分5籃板，以85比78擊敗蒙特內哥羅，同樣挺進8強賽。