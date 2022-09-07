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籃球／跨聯盟邀請賽賽程揭曉 首戰台啤對戰攻城獅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2022年跨聯盟籃球邀請賽即將於17日至27日在台北和平籃球館開打，圖為台北和平籃球館。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
2022年跨聯盟籃球邀請賽即將於17日至27日在台北和平籃球館開打，圖為台北和平籃球館。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

2022年跨聯盟籃球邀請賽即將於17日至27日在台北和平籃球館開打，賽事門票預售12日中午12時起在年代售票系統及四大超商購票通路開放購票，二樓席區每張300元、一樓特區每張500元、場邊席每張1000元。

本次跨聯盟邀請賽籃協首度推出場邊席座位區，每場票價1000元採對號入座，球迷可近距離欣賞各隊球星精彩演出，一樓特區票價500元採對號入座，二樓席區票價300元自由入座，每張票可欣賞當天所有場次，如門票預售有剩餘，比賽當天第一場比賽開賽前一小時開放現場售票及觀眾入場。

本次賽事將由愛爾達體育台提供全部場次直播服務，緯來體育台提供每日下午5點、7點場次直播，GETWIN SPORTS頻道提供網路平台直播，透過各種媒體平台播送本次跨聯盟邀請賽，讓各年齡層球迷均可同步收看。

為均衡各球隊在轉播頻道曝光時段，正式賽程表確定出爐，17日下午1點首戰由台灣啤酒與新竹街口攻城獅點燃戰火，下午3點PLG RISING STARS出戰SBL彰化柏力力，下午5點台啤英熊與裕隆納智捷對決，晚間7點開幕儀式後由新北中信特攻出戰桃園雲豹。

2022年跨聯盟籃球邀請賽預賽採分組循環制一連進行8天賽程，取分組前四名進行8強，25日進行8強單淘汰賽、26日4強準決賽、27日產生本次比賽冠軍得主。

特攻 台啤 攻城獅 PLG SBL

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