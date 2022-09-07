籃球／勇士冠軍班底見證 富邦系際盃決賽17日登場

「2022富邦人壽勇士系際冠軍盃」全國決賽9月17日和18日將在台北體育館點燃戰火，今年適逢賽事8周年，決賽規格再升級，完成PLG連霸的台北富邦勇士隊成員也將現身，親自指導來自全國8強勁旅。

「富邦人壽勇士系際冠軍盃」自2015年開辦以來，年年邀請各校系際盃優勝隊伍與賽，在全台149所大專校院中，8屆已累計109校、超過290支不同系隊參與其中；今年8強隊伍由2020年冠軍、集當年班底及新血回歸的僑光行流領軍，另有具備強悍體能的北市大運健、攻守組織俱佳的南大綠能、相隔4屆挑戰的高大運休及初次參賽就闖進決賽的世新數媒、國體運保、致理休閒和弘光運休。

本屆決賽規劃再升級，除是繼2017年後重返台北體育館舉辦，更首度在賽前一日安排8支晉級隊伍提前適應場地，屆時將邀請台北富邦勇士籃球隊球員擔任客座教練，現場與各隊共同進行「系際盃限定」的賽前訓練，親身指導、觀摩討教的機會實屬難得。

18日的冠軍賽精采可期，晉級隊伍將卯足全力爭取「最強系隊」頭銜，奪冠球隊將獲頒冠軍10萬元獎學金且全隊受邀到台北富邦勇士主場觀賽；冠軍賽當天也將有勇士籃球隊球星蔡文誠、辛特力、張耕淯、洪楷傑及謝宗融出席觀賽，吉祥物比爾及啦啦隊Fubon Angels都將到場互動及表演，並在賽後安排球星簽名會。

富邦人壽勇士系際冠軍盃的4強賽將有大專體總YouTube頻道SSUtv全程轉播，兩日賽事開放入場，冠軍賽重頭戲還將抽出「Apple Watch」及「Marshall藍牙喇叭」，只要當天進場看球的球迷，都有機會把大獎帶回家。

富邦人壽多年來致力各層級籃球運動的推廣，以具體行動實踐正向力量的品牌精神，公關廣宣部陳姿瑛部長表示，連續8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽以來，除致力打造專屬大專素人球員的高規格競技舞台，為進一步促進職業籃壇、校園籃賽的交流互動，今年更與勇士籃球隊攜手推動賽事持續升級，期盼引領每位參賽球員盡情享受比賽、一圓職業籃球夢。

陳姿瑛提到，富邦人壽今年更成為國內唯一FIBA認證「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事的最大贊助商，並持續冠名贊助UBA大專籃球聯賽，以行動推展國內籃球運動風氣，作為國內籃壇發展重要後盾。