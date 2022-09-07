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PLG／勇士與林志傑續約2年 蔡承儒：他是我的GOAT 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士宣布與林志傑續約2年。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士宣布與林志傑續約2年。圖／台北富邦勇士提供

PLG台北富邦勇士今天正式宣布，與陣中頭牌球星「野獸」林志傑續簽2年合約，勇士領隊蔡承儒也表示，林志傑在各方面都是職業球員的標竿，在他心中更是GOAT（Greatest of all time）。 

20年的職業生涯，「野獸」林志傑擁有4枚冠軍戒指、2次SBL總冠軍賽MVP、1次SBL年度MVP、2屆SBL得分王、7度入選CBA全明星賽和2屆PLG年度人氣王等輝煌紀錄。2003年從SBL台灣啤酒到2009年西進中國大陸CBA浙江廣廈，2019年返回台灣加盟富邦勇士，林志傑無人能擋的精湛球技、拚戰不服輸的感染力、以身作則的精神，讓他到每一支球隊都如陣中的隊魂，巔峰時期被譽為「亞洲第一小前鋒」。

林志傑上賽季在PLG例行賽平均上場22分鐘繳出10.9分、5籃板、3助攻，季後賽提升到場均15.6分、6.3籃板、3.1助攻，三分球命中率高達4成36。其中在邁入40歲的第一天，首輪對戰夢想家第四戰封關戰繳出27分、9籃板、5助攻、4抄截，帶領球隊在二度延長賽中勝出。

總冠軍賽對戰攻城獅的第五戰，同樣是封關戰，林志傑攻下25分、9籃板，幫助台北富邦勇士奪下總冠軍，不惑之年的野獸延續不老傳奇，20年來不斷證明偉大球員的價值與態度，他所帶給勇士和台灣籃壇的影響力無人能及。

勇士領隊蔡承儒說：「這三年來，志傑讓我瞭解到什麼是百分之一百，從平時的訓練和準備，到比賽中的拼命和求勝意志，40歲還能維持在最頂級的水準，他在各方面都是職業球員的標竿，也深刻體會到他會這麼強是來自於他對自身的堅持跟要求，他對我來說就是GOAT。球團很感謝也很珍惜與傑哥續約，期待我們今年能攜手達成三連霸的目標！」

富邦勇士 林志傑 SBL

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