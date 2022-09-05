籃球／CBA廣州龍獅宣布林書豪加盟 陸網友：準備打盈駿替補

廣州龍獅於今日宣布，林書豪從北京首鋼轉戰廣州龍獅，並與我國好手陳盈駿攜手征戰下賽季，網友們也對此送上祝福。

廣州龍獅本日在官宣文提及，林書豪是位比賽經驗豐富，戰術素養優良，具備廣闊的視野以及扎實的基本功，能用多種方式撕裂對手防線，防守意識也極為出眾、態度積極並能有效限制對手得分，相信其在與球隊訓練後能快速融入體系，在下賽季打出優秀的基礎。

林書豪在效力於北京首鋼的兩個賽季，總計能拿下場均19.0分4.9籃板5.2助攻以及1.7抄截，三分球命中率為35.9%，可惜今年因新冠肺炎的關係，導致狀況有所下滑，未獲北京續約因此轉戰廣州龍獅，對此網友也表示，「豪鬼再戰10年」、「打盈駿替補讚」、「以華人球員來說，這職業長度跟表現挺成功了」，等留言。

9月5日，龍獅籃球俱樂部正式與外援林書豪完成簽約。新賽季，林書豪將身披7號球衣代表球隊參加CBA聯賽。

林書豪畢業於哈佛大學，在2010年登陸NBA聯賽，並於2019年代表多倫多猛龍隊奪得NBA總冠軍。在NBA效力期間，林書豪場均貢獻11.6分、2.8籃板、4.3助攻和1.1搶斷(抄截)。在結束了2018-2019賽季後，林書豪轉戰CBA聯賽，代表北京首鋼隊出戰兩個賽季，場均能貢獻19.0分、4.9籃板、5.2助攻和1.7搶斷，三分球命中率為35.9%。

作為一名後衛，林書豪比賽經驗豐富，戰術素養優良，具備廣闊的視野和紮實的基本功，能用多種方式撕開對手的防線，同時防守意識出眾，態度積極，能有效限制對手的得分。

相信通過全隊合練，林書豪將快速融入到球隊的戰術體系中，為新賽季的征程打下良好基礎！