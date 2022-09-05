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籃球／聯手「台灣隊長」？ 陸媒爆林書豪已加盟廣州就等官宣

聯合新聞網／ 綜合報導
林書豪。 中新社
林書豪。 中新社

林書豪於去年回鍋北京首鋼因感染新冠肺炎導致表現下滑，根據中國籃球媒體人勇方方的消息指出，在今夏未獲合約後，林書豪目前已「無限接近」加盟廣州龍獅，並將與我國另一名好手陳盈駿聯手征戰下賽季。

林書豪前年加盟金州勇士發展聯盟力拼重返NBA未果後，於去年重回北京首鋼，但因感染新冠病毒，導致身體狀況不佳，攻守數據大幅下降，甚至在季後賽的關鍵時刻坐冷板凳。今年夏天他也未獲續約，期間一度傳出多支台灣職籃隊伍對其有興趣，近日則傳出將繼續留在CBA打拼。

勇方方透露，林書豪幾乎確定加盟廣州龍獅，且雙方已接觸一段時間，昨日他又再度指出：「林書豪已與球隊會合，請各位靜待官宣。」

若消息屬實，林書豪將與陳盈駿聯手，而陳盈駿上賽季創下生涯最佳賽季，場均可攻下19.1分、4.7籃板、9.2助攻、1.3抄截，場均9.2助攻更是CBA史上「非洋將」的單季平均助攻新高，可惜廣州龍獅在季後賽首輪就遭淘汰，無緣爭冠。

林書豪 陳盈駿

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