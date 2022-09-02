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T1聯盟／曾代表澳洲國家隊 台啤英熊簽下中鋒哈吉勝 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台啤英熊宣布簽下澳洲中鋒哈吉勝。圖／台啤英熊提供
台啤英熊宣布簽下澳洲中鋒哈吉勝。圖／台啤英熊提供

T1聯盟台啤英熊今天正式宣佈與澳洲禁區悍將哈吉勝（Matt Hodgson）完成簽約，成為球隊新賽季第二名洋將，而曾代表澳洲參加2019年世界盃資格賽的哈吉勝，過去就曾與英熊蔣淯安、黃聰翰、周伯勳等人交手過，並讓周伯勳留下深刻印象。

現年32歲、身高211公分的哈吉勝，曾多次代表澳洲國家隊出戰國際賽，值得一提的是，2019年世界盃資格賽中，哈吉勝就曾遇英熊蔣淯安、黃聰翰、周伯勳，同為禁區籃板魔人的周伯勳說：「對哈吉勝滿有印象的，很有爆發力也會在比賽中爆扣，滿期待跟他配合。」

哈吉勝則表示：「印象中中華隊的球員們投射能力都很強，每次和他們對戰都相當有挑戰性，也很期待能和曾經的對手變成隊友。」

哈吉勝上季效力於澳洲職籃伯斯野貓，平均上場14.9分鐘，場均6.9分、4.6籃板，雖超過30歲才首次海外打球，哈吉勝特別提到他相信選擇台灣是很好的選擇：「之前打國際賽到台灣時，就覺得台灣球迷、球員都相當親切友善，而我知道英熊有很多本土球員都曾入選國家隊，相信加入球隊後，也能帶給我相當大的成長。」

哈吉勝擁有澳洲球員特有相當硬派風格，球風強悍也經常在場上頻頻向對手挑釁，並激起場下球迷的情緒，因此球團將Hodgson取名華人姓氏「哈」，除了與球隊GM哈孝遠相同姓氏外，也帶有吉相及勝利的意味。

英熊總經理哈孝遠對此特別強調：「我以前在台啤球員時期，也是像哈吉勝一樣的角色，因此，我才特別同意他與我同姓。球隊中確實需要會激起場上、場下情緒的球員，帶動球員之間拚戰搶勝的態度外，也能帶動現場氣氛、增添比賽的精彩度。」

而球迷們也擔心哈吉勝是否會有脫序表現或個性問題，哈孝遠則笑說：「再壞的我們都遇過，不用怕啦！我們會和他積極討論團隊配合以及場上尺度方面，相信他能成為場上相當吸睛的話題球員。」

周伯勳 蔣淯安 台啤

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