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PLG／和領航猿分手後 林金榜轉戰國王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王宣布簽下防守大將林金榜。圖／國王提供
新北國王宣布簽下防守大將林金榜。圖／國王提供

37歲前鋒林金榜昨天剛和PLG桃園領航猿「分手」，新東家今天馬上揭曉，新北國王宣布簽下這位璞園5冠王朝靈魂大鎖，盼林金榜的防守功力成為球隊爭冠旅程的重要助力。

強悍的防守、無私的球風與高度的自律是林金榜深受隊友、球迷喜愛的特色，他是璞園4連霸「橘色王朝」靈魂人物，生涯為桃園璞園籃球隊拿下5座冠軍，也在第5季SBL勇奪年度最佳新人，在SBL累積2441分、1077籃板、430助攻、379抄截。

2021年林金榜短暫退休轉任助理教練一個賽季，上季在PLG桃園領航猿復出，日前與前東家達成共識離開效力長達15個賽季的璞園體系，今天加盟新北國王，延續球員生涯。

國王總經理毛加恩表示，過去和林金榜同隊時，就非常欣賞林金榜的態度與拚勁，上季看了他唯一的出賽，認為林金榜狀態還維持得不錯，相信還能夠以球員的身份繼續在球場上奔馳不只一個賽季，一得知他還想要繼續打球，馬上與林金榜取得聯繫，很開心能夠達成加盟共識。

「我們今年失去了洪楷傑、張文平兩位防守優異的球員，林金榜的到來能夠補足這一部分，尤其現在聯盟中有許多側翼得分型洋將，在我們拚冠的過程中，很需要林金榜的幫助。」毛加恩說。

毛加恩也提到，眾所皆知林金榜是名非常優秀的「休息室領袖」，對籃球認真的態度與經驗，會是所有球員的學習對象；而新北國王的每筆簽約，不只期待場下的化學效應，還有專注場上的貢獻，新賽季將不會特別因為年紀限制林金榜的發揮空間，相信他的防守會為自己爭取到不少上場時間。

林金榜 璞園 國王

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